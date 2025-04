Sanremo: la decima edizione del Festival del Rugby è un trionfo di sport e turismo, Pian di Poma è la casa della palla ovale

Pian di Poma è la casa della palla ovale a due passi dalla Francia e il Festival del Rugby, arrivato quest’anno alla sua decima edizione, ne è la consacrazione. Ottocento ragazzi sul campo tra sabato e domenica per il doppio torneo che ha visto protagonisti rugbisti dall’Under 6 all’Under 12 dopo il ‘prequel’ di inizio aprile dedicato alla femminile e all’Under 14. In totale circa milleseicento presenze in città, tra atleti e accompagnatori, per due weekend all’insegna del rugby giovanile. Al termine dei due giorni di gare, la vittoria tra gli under 8 è andata a Rho, mentre Mandelieau Lerins si è aggiudicata le categorie Under 10 e Under 12. Nel fine settimana del ‘prequel’, invece, le vittorie sono andate a Progetto Arte Toscana per l’Under 14 femminile, al Cus Milano per l’Under 14 femminile e al Parabiago per l’Under 14 maschile.

“Il nostro Festival del Rugby si conferma per il decimo anno come evento di sport dal grande valore turistico - commentano dalla società biancazzurra - nei due weekend di gare a Pian di Poma sono arrivate a Sanremo milleseicento persone tra giovani atleti e accompagnatori, a conferma di come lo sport giovanile possa essere anche veicolo di promozione turistica per la città. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita dell’evento e agli ottanta volontari senza i quali l’evento non si potrebbe realizzare. Un grazie anche alla Regione Liguria, al Comune di Sanremo, al CONI e, ovviamente, a tutte le squadre che hanno partecipato”.