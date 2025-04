Petanque, nei campionati di serie A e A/2 maschili importanti successi per le squadre ponentine

Ritornano alla vittoria le due squadre ponentine di petanque nei loro rispettivi campionati maschili che le vedono collocate entrambe al 5° posto in classifica a un passo dalle prime 4 che si contenderanno al termine della prima fase del campionato alle final-four , la vittoria e il titolo italiano.

In serie A, la Biancheri Muller Bordighera, ha prevalso, sui propri campi, senza problemi per 16-8 contro l'Auxilium Saluzzo. In A/2, anche qui, giornata vincente per il Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia che in casa ha battuto di misura per 10-8 l'ex capoclassifica del S. Giacomo di Imperia.

Prossimo appuntamento, già sabato prossimo: in serie A, i bordigotti andranno a far visita alla Costigliolese; in A/2,i ventimigliesi andranno a S. Bartolomeo. Le gare, avranno inizio alle ore 14,30. Infine, sempree domenica prossima riprenderà il campionato di serie A femminile con l'atteso confronto fra le prime due della classifica: GS Petanque Ventimiglia contro Vita Nova Savigliano con inizio alle ore 14,30 sui campi ventimigliesi di via Peglia.