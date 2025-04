Inizia alla grande la stagione delle Piccole Canaglie della sanremese 'Contraband Cycling Team'

La stagione per i giovani talenti della Contraband Cycling Team è cominciata con il piede giusto. Tanti successi, ma soprattutto tantissimo divertimento per gli atleti e per le famiglie che li hanno sostenuti. La gara, organizzata dalla SC Piossasco, si è svolta ad Airasca in una splendida giornata primaverile, che ha regalato un’atmosfera perfetta per l’esordio della stagione.

La competizione è partita con la categoria promozionale, dove Loris Brusco ha centrato il secondo posto, seguito a ruota dal “boss” delle Piccole Canaglie, Mattia Balestra. Un ottimo avvio per i nostri giovani ciclisti, che hanno dimostrato fin da subito grinta e determinazione.

Nella categoria G1, una splendida Charline Brusco vince nella categoria femminile, mentre Jacopo Laigueglia ha concluso al 3° posto dopo essersi rialzato con grande professionalità da una brutta caduta. Un vero esempio di resilienza! Nella categoria G2, Samuele Balestra ha conquistato il gradino più alto del podio, portando a casa una vittoria che è il risultato di impegno e concentrazione. Buon debutto anche per Nicolas Ogliaro Balestra, che ha tagliato il traguardo in 9° posizione, dimostrando tenacia e determinazione nella sua prima gara su strada.

Nel G3, ottima performance per Bertani Thomas, che ha chiuso al 3° posto nonostante un recente infortunio, segno che ha ancora tanto da dare. Passando alla categoria G4, Nikolas Brusco ha centrato un buon 9° posto, mentre Niccolò Semeria ha chiuso al 5° posto in una durissima volata. Bellissima vittoria di Brian Brusco, che ha dominato la gara con uno stile impeccabile, tanta fatica e, soprattutto, una grinta straordinaria.

Infine, nella categoria G6, il capitano Alessandro Barbero ha lottato fino all’ultimo, chiudendo al 4° posto in volata, mentre Matteo Grosso ha centrato la 13° posizione.

Una giornata che ha messo in luce non solo i successi, ma anche il grande spirito di squadra e la determinazione dei nostri giovani atleti. La stagione è appena iniziata e le Piccole Canaglie sono pronte a stupire ancora!