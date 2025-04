Pioggia di medaglie per il Liceo Aprosio di Ventimiglia alle fasi provinciali di atletica e basket

Nella fase provinciale che si è disputata sulla pista di atletica di Imperia spicca il risultato straordinario di Gabriele Ferrara, che nei 1000 metri ha fermato il cronometro a 2’30’’, vincendo la medaglia d’oro. Terzo gradino del podio per Stefano Palamara nei 100 metri, secondo posto per Matteo Scaramuzzino nel salto in lungo. Tra le donne si è distinta Giulia Carlini che nel lancio del peso conquista il gradino più alto del podio grazie a un lancio da 10,30 metri.

Ottima la prova complessiva della squadra maschile, che si classifica seconda nella graduatoria generale. Ottimi risultati anche nelle staffette 4x100: entrambe le formazioni, maschile e femminile, si piazzano al secondo posto, dimostrando coesione, tecnica e spirito di squadra. Per il campionato di basket studentesco “tre contro tre” la squadra “rosa” dell’Aprosio vola alle regionali Nel palazzetto dello sport di valle Armea, il Liceo Aprosio ha centrato un altro successo nel torneo studentesco di basket, portando a casa 3 vittorie su 3 incontri.

Protagonista assoluta la squadra femminile, composta da Eneide, Madeddu, Franco e Orlando, che con grinta e gioco di squadra hanno afferrato il primo posto, staccando il pass per la fase regionale. La squadra maschile, formata da Badalucco, Bettonagli, Bossi e Papalia ha disputato quattro sfide, combattute fino all’ultimo secondo. I ragazzi hanno perso alcune partite per un solo punto di scarto, dimostrando però determinazione, impegno e spirito sportivo.

Grande soddisfazione da parte della dirigente Lara Paternieri e del Dipartimento di scienze motorie della scuola.