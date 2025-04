Pallacanestro: importante vittoria per gli under 15 Sea Sanremo Olimpia Taggia

Partita importantissima quella vinta dai ragazzi under 15 al cospetto della fortissima Val Petronio che aveva battuto i matuziani nel girone finale del campionato under 15. Differenza canestri ora a favore dei nostri ragazzi. Tribuna piena di tifosi entusiasti e tanti bimbi del minibasket ad assistere alla partita.

"Abbiamo giocato non solo con tecnica e tattica - dice il coach Bonino -, ma con un gran cuore e giocando insieme. I ragazzi sono fantastici, ma ora non c'é tempo per le chiacchiere o per cullarsi sugli allori; dobbiamo solo allenarci forti e duri, mettere l'elmetto e combattere con il coltello tra i denti in ogni partita, poi alzeremo gli occhi al tabellone e vedremo chi avrà vinto".