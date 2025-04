Granfondo San Lorenzo Cipressa, Alberto Nardin e Roberta Bussone trionfano nella grande festa ligure

Buona la prima per la Granfondo San Lorenzo Cipressa. La prima edizione della manifestazione di ciclismo amatoriale organizzata dal Gs Alpi ha ottenuto un ottimo riscontro da parte dei partecipanti, che hanno potuto pedalare nella massima sicurezza lungo il tracciato ricavato tra il mare e le colline di San Lorenzo al Mare. La manifestazione è stata patrocinata da Liguria 2025 Regione Europea dello Sport, dalla Provincia di Imperia, dal Comune di San Lorenzo al Mare e dal Comune di Cipressa.



Dopo la giornata di sabato interamente dedicata i bambini, gli amatori si sono sfidati domenica mattina sul percorso della Granfondo. Tra i circa 400 corridori al via, il successo è andato ad Alberto Nardin (Team BCP Bike), che ha coperto il percorso di 93 km con il tempo di 2h44’45”. Chiude in seconda posizione assoluta Enrico Bertot (Sutalatur Bike), mentre Nicholas Calipa (Ciclistica Bordighera) è terzo.



Tra le donne, il successo è stato conquistato da Roberta Bussone (Roadman Team), che si impone davanti a Olga Cappiello (Santini Squadra Corse) e Antigone Payne (Sanetti Sport).



Grande soddisfazione è stata espressa da Vittorio Mevio, presidente del GS Alpi: “Organizzare la Granfondo San Lorenzo Cipressa è stata una sfida che abbiamo accolto e con la quale ci siamo misurati grazie alla nostra esperienza. Come al solito, al primo posto abbiamo messo la sicurezza, e siao molto felici dei feedback positivi che abbiamo avuto sia dai partecipanti che dall’amministrazione locale. Il prossimo anno, con il completamento della pista ciclabile, riusciremo a migliorare ancora questo evento che è già partito con il piede giusto.



Nel corso della giornata sono stati presenti Enzo Massarese, sindaco di San Lorenzo al Mare, con il vicesindaco Giampiero Ciavattini, insieme agli assessori del Comune di Cipressa.



Gli ordini d’arrivo ufficiali sono disponibili a questo link: https://www.endu.net/it/events/granfondo-san-lorenzo-cipressa/results