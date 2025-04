Calcio. Promozione: scialbo 0-0 per il Ventimiglia contro l'Albissole 1909. I frontalieri falliscono anche un rigore forse decisivo per le sorti del campionato

Il rigore fallito dal capocannoniere del Ventimiglia, Sparma, al 15' della ripresa, è l'emblema di una stagione negativa dei frontalieri; quanto meno di un disastroso girone di ritorno nel quale hanno ottenuto solo 5 punti su 13 incontri disputati. Sia ben chiaro, il ragazzo che si è preso questa gravosa responsabilità di calciare la massima punizione, ha colpe solo relative Alla squadra è mancata quella convinzione di fare l'unico risultato utile per migliorare la classifica già deficitaria e tutti probabilmente , hanno sentito sulle proprie spalle il peso psicologico di chi deve solo fare la sua parte senza commettere errori che invece in questo frangente, si sono rivelati tutti: con gioco inconcludente e rare conclusioni a rete senza impensierire mai il portiere avversario. L'Albissole, dal canto suo, ha disputato una classica partita di fine campionato senza infamia e senza lode adeguandosi all'andamento dell'incontro non avendo più nulla da chiedere alla classifica. In una partita priva di emozioni ( a parte l'episodio del rigore fallito), c'è poco da raccontare; solo un inizio incoraggiante dei locali con alcune conclusioni al 16' con Cassini e un minuto dopo con Aretuso, entrambe terminate a lato. Nel finale di tempo, al 43' una uscita provvidenziale di Haderbache su Enzi impediva il tiro agli ospiti.Nella ripresa, l'episodio decisivo della gara: al 15', Gambacorta veniva falciato in area. L'arbitro assegnava il calcio di rigore al Ventimiglia che Sparma falliva clamorosamente tirando debolmente sul portiere Scatalini che non aveva alcuna difficoltà a bloccare il tiro.A quel punto, le poche energie nervose rimaste nei granata erano pressochè esaurite e pur senza tante velleità, erano gli ospiti, successivamente a rendersi più pericolosi dalle parti di Haderbache. Solo nel finale di gara, il Ventimiglia si riaffacciava maggiormente nell'area dei biancoazzurri con il colpo di testa di Gambacorta che si spegneva sul fondo e con ciò, si spegnevano pure le residue speranze di vittoria.



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Haderbache,Berruti, Addiego, Peirano, Zampella, Bastita, Cassini, Aretuso, Gambacorta, Sparma, Ala. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Rea, Alfredo Cariello, Madafferi.



ALBISSOLE 1909: Scatalini, Minuto, Andreazza, Saracco, Favorito, Chiarlone, Iadanza, Ghigliazza, Diana, Nacci, Enzi. Allenatore: Sarpero. Sono subentrati: Ruanita, Cuka, D'Aliesio, Polito, Rebagliati.



Arbitro: Filippo Masini (Sez. Genova). Assistenti: Catello Gasparo (Sez. Genova) e Fabio Fioriello( Sez. Imperia).