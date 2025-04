Da Sanremo parte la Run4Hope: staffetta solidale in favore della ricerca contro il cancro

Ha preso il via questa mattina da Sanremo la tappa ligure della Run4Hope, la staffetta solidale nata per promuovere la ricerca e la solidarietà, con una raccolta di fondi che saranno devoluti alla Fondazione AIRC (Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).

La partenza, avvenuta dal piazzale Vesco, è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei Carabinieri che, in bicicletta, scorteranno i partecipanti lungo il tragitto. Presenti anche una rappresentanza della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera e degli arbitri di calcio della Sezione AIA di Imperia.

La staffetta ha imboccato la pista ciclabile in direzione levante fino a Diano Marina, dove è previsto un primo cambio di testimone.

La Run4Hope è partita oggi in contemporanea in tutte le regioni italiane, per abbracciare idealmente l’intero Paese nel nome della ricerca e della solidarietà.