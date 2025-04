Trump: "Dazi porteranno trilioni in Usa, boom in arrivo"

(Adnkronos) -

"Arriveranno investimenti per quasi 7 trilioni di dollari. Il paese farà boom". Donald Trump scommette sull'effetto positivo dei dazi reciproci varati il 2 aprile nei confronti di tutti i paesi e apre al dialogo con i partner commerciali. Il presidente degli Stati Uniti, nella giornata nera di Wall Street, è convinto che le tariffe saranno una svolta per l'economia a stelle e strisce.

"I mercati avranno un boom", dice Trump prima di imbarcarsi sull'Air Force One per volare in Florida. "Il Paese esploderà, non si è visto mai niente del genere. Il resto del mondo vuole vedere se c'è un modo per fare un accordo", afferma. Intanto, però, Wall Street affonda: il Dow Jones chiude a -3,98% a 40.545,87 punti. L'S&P 500 chiude a -4,84% a 5.396,51 punti mentre il Nasdaq chiude a -5,97% a 16.550,61 punti.

"La gente deve parlare del fatto che arriveranno quasi 7 trilioni di investimenti nel nostro paese, vedrete cosa succederà: il nostro paese sta andando incontro a un boom", ripete con fiducia totale nei risultati della sua strategia.

I dazi diventano anche una leva negoziale in situazioni particolari. La tariffa del 34% nei confronti della Cina può essere una carta nella trattativa per TikTok. L'app di proprietà cinese rischia la messa al bando negli Stati Uniti se non verrà ceduta entro il 5 aprile. "C'è questa situazione con TikTok, probabilmente la Cina dirà 'approviamo l'accordo, ma farai qualcosa sui dazi?'. Le tariffe ci danno un grande potere negoziale", ammette il presidente americano, che considera l'accordo "molto vicino".

A inviare messaggi dominati dall'entusiasmo provvede anche la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "Non scommettete contro il presidente Trump", scrive sui social. "Il presidente Trump sta raddoppiando l'agenda economica del suo primo mandato di successo, in cui abbiamo assistito a crescita, bassa inflazione, aumento significativo dei salari reali e lavoratori americani messi al primo posto", aggiunge.