Pallavolo: dopo l'ultimo disastroso weekend le formazioni della Nlp Sanremo a caccia di riscatto

Dopo l'amaro weekend appena trascorso, la Nlp Sanremo si prepara a ripartire verso una serie di impegni fondamentale per iniziare a fare dei calcoli per le classifiche finali dei vari campionati. Domani, ad aprire il fine settimana sarà l'Under 13 (ore 17:45) in un match contro le avversarie del Golfo di Diana, in una trasferta insidiosa, ma che potrebbe portare loro grandi soddisfazioni.

Domenica, invece, toccherà alla formazione Under 12 Fisiomed NLP (ore 10:30) che scenderà in campo in casa, al mercato dei fiori, contro le avversarie della Mazzucchelli. A chiudere questa serie di partite la Controcorrente NLP, nel campionato di Serie D. Dopo l'ultima sconfitta in campionato la formazione ponentina ha voglia di riprendere il ritmo della precedente serie di quattro vittorie consecutive.

Sarà la penultima partita del campionato FIPAV di Serie D e sarà fondamentale per iniziare a delineare la classifica finale con una giornata di anticipo. Le ragazze affronteranno la trasferta di Arenzano contro il Volare Pegli, in una sfida in cui entrambe le compagini daranno il massimo per portarsi a casa il bottino pieno.