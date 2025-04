Calcio. Alessandro Lupo lascia il settore giovanile della Sanremese: "Scelta presa di comune accordo con la società"

Un congedo arrivato prima del termine della stagione agonistica: Alessandro Lupo ha lasciato la guida tecnica delle leve 2009 (Allievi Regionali) e 2013 (Esordienti) della Sanremese Calcio.

Lo ha fatto di comune accordo con la società, spiegando così la sua decisione: "E' stata una scelta a livello personale, presa insieme al presidente che si è sempre comportato in maniera corretta con me. Quando succedono queste cose, solitamente si tende a speculare, ma non è successo niente di che. Qualcuno pensa che abbia lasciato perchè come tecnici del settore giovanile non venivamo pagati, ma questo non è vero. Anzi, rinunciando all'incarico ho rinunciato anche al compenso. E' un momento in cui ho delle situazioni personali che mi hanno portato a decidere insieme alla società di terminare il rapporto in armonia e in tranquillità. Ci tenevo a specificare che non ho mai avuto niente di personale con nessuno, e che il dottor Masu con me si è sempre comportato in maniera corretta. Ha sempre avuto delle ottime idee, solo che chi gli ruota attorno non è mai stato all'altezza nel saperle attuare".