Anche il ponentino Matteo Marani nella squadra ligure che tenta l'assalto alla Coppa Italia di tennistavolo

Inizia oggi al Coppa Italia nazionale di tennis tavolo a Molfetta in Puglia. La Liguria, come ogni anno, presenterà una squadra competitiva (Under 13 e Under 15). Quest’anno sarà composta da: Claudia Bertolini (n° 78 d’Italia), Alice Borsani (n° 116), Matteo Marani (n° 450) e Francesco Pareti (n° 5.888).

La scorsa stagione la Liguria ha riportato il terzo posto con la formazione: Marani-Vercesi-Bertolini-Borsani perdendo solo in semifinale contro la corazzata Toscana. Quest’anno con la partenza di Cesare Vercesi, oramai Under 17, è stato inserito il giovane promettente Pareti, anche se ancora giovane e in fase di crescita sportiva.

La competizione sarà un’incognita ma si conta molto sull’esperienza e le capacità di Matteo Marani e delle due ragazze Bertolini-Borsani oramai molto brave ed esperte. Accompagna la comitiva Ligure l’allenatore Marco Borsani.