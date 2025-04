Weekend denso di impegni per la Ginnastica Riviera dei Fiori: ecco il programma (foto)

Ennesimo fine settimana denso di impegni per la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori protagonista sotto vari aspetti, organizzativi con la 3 Prova del Campionato Nazionale di serie C proposta presso il Palasport di Imperia il 29 e 30 Marzo, ludici con la prestigiosa e vincente( nella sezione assoluta della ginnastica ) partecipazione al GEF presso il Teatro Ariston di Sanremo e agonistico con i propri ginnasti in due importanti appuntamenti del calendario regionale FGI Liguria.

Partendo dalla ginnastica artistica femminile, sabato 29 Marzo a Genova si è svolta la 2 prova del campionato individuale silver livello LD (uno dei più impegnativi per le richieste tecniche necessarie per la partecipazione). Interessante il ‘bottino’ di medaglie ottenuto dalle nostre ginnaste con un oro per Alice Bovenzi nelle junior 1 , un argento per Elena Stella e bronzo per la compagna di squadra Sara Papirio nelle senior 1 .Buone le prestazioni della nostra squadra con una trave che certamente non ci ha aiutato in questa occasione. con Alessia Saccoccia al 7 posto , preceduta al 6 da Melisa Aga dell’Imperia, e Camilla Longo al 10 con Veronica Bevilacqua al 9 dell’Imperia.

Nelle Senior 2, oro per Giulia Medda Bertone, bronzo per Anita Gandossi ( entrambe dell’Imperia), 5 posto per Federica Mataloni miglior punteggio della gara al volteggio, 6 Alice Pegoraro che si è distinta con la miglior prestazione in trave .Soddisfatti i tecnici della sezione con Elisa Addiego presente in campo gara che ha apprezzato la grinta e lo spirito di gruppo manifestato dalle ragazze , lamentando qualche errore evitabile che avrebbe aumentato il numero di podi . Per la Ginnastica Imperia erano presenti i tecnici Alberto Rovere e Roberta Amorino.

Domenica 30 marzo , sempre a Genova, hanno gareggiato i ginnasti della maschile guidati ed incoraggiati dal tecnico Damiano Giunta .In questo caso i livelli tecnici disputati sono stati diversi. Nell’impegnativo livello LC che prevede la sola classifica assoluta data dal totale dei punteggi ottenuti al suolo, parallele pari, sbarra, volteggio e minitrampolino, ottimo oro per Samuele Lombardo negli allievi 1 fascia, e podio sfiorato col 4 posto di Pietro Serini negli allievi 2 fascia. Nell’ LB, esordio al 5 posto per Lorenzo Gianforte negli allievi 1 , 6 posto per Andrea Driza negli allievi 2 e buoni punteggi col 5 posto per Yan Ribaltouski nella 3 fascia. Infine bronzo ottenuto in LA da Gabriele Norberti in 3 fascia e dal giovanissimo fratello esordiente Emanuele che si è classificato all’ottavo posto. La nostra agguerrita sezione della GAM ci entusiasma in questa stagione impegnativa in cui siamo l’unica associazione della provincia a competere nel settore maschile. Tutta la squadra si è fermata a Genova dove, nel pomeriggio, grazie al nuovo progetto regionale dedicato al settore maschile voluto dal Consiglio, si è svolto un coinvolgente allenamento collegiale con una nutrita partecipazione di atleti e tecnici dell’intera regione.

Sarà sempre l’artistica protagonista sabato 5 aprile , con la 2 prova del campionato regionale individuale della femminile, con ben 191 ginnaste iscritte ai livelli LA ed LB .L’organizzazione è affidata dal Comitato Regionale FGI Liguria alla società che potrà ospitare l’evento presso la nuova struttura dedicata alla ginnastica presente presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori a Sanremo.