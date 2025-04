Tennis giovanile: le ragazze del Tennis Team Sanremo U14 vincono 3-0 contro il Pinamare Tennis Club

Grande prova di squadra per le ragazze del Tennis Team Sanremo Under 14, che nel recupero della prima giornata del Campionato Regionale di categoria (sospesa due settimane fa per pioggia) hanno conquistato una netta vittoria per 3 a 0 contro il Pinamare Tennis Club di Andora. L'incontro si è disputato sui campi in terra rossa del prestigioso Circolo Tennis Sanremo 1897.

Nel primo singolare, Anna Sofia Lanza ha dominato il match, imponendosi con un secco 6/1 - 6/0. Più combattuto il secondo singolare, che ha visto Nicole Rovere lottare punto su punto in un incontro emozionante, conclusosi 6/4 - 3/6 - 10/8 al super tie-break. Nel doppio, Greta D’Alba in coppia con Anna Sofia Lanza ha completato l'opera con un solido 6/1 - 6/3, regalando così il successo pieno alla squadra matuziana.

Con questa vittoria, le ragazze del Tennis Team Sanremo guidano ora a punteggio pieno la classifica del girone, confermando l'ottimo stato di forma e la qualità del lavoro svolto quotidianamente da tutti i maestri del Circolo Tennis Sanremo, sempre impegnati a trasmettere ai giovani atleti della Città dei Fiori i valori di una sana e appassionata pratica sportiva. Una vittoria che vale tanto, non solo per il risultato, ma per la conferma di un progetto sportivo solido e promettente.