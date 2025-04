Pallavolo: vittoria al tie-break per la Grafiche Amadeo femminile nel recupero della ventesima giornata di Serie C

Vittoria al tie-break per la Grafiche Amadeo femmini, nel match interno contro l'Albissola, nel recupero della ventesima giornata. Le ragazze matuziane si sono imposte per 3-2 in una gara dai risvolti altalenanti.

Primo set per le padrone di casa (25-22) e secondo con risultato opposto. Yerzo set di nuovo alle Grafiche per 25-19 e quarto ancora con il risultato opposto. Il quinto e decisivo set lo ha chiuso con il punteggio di 15-10, confermando il 5° posto.

Prossima gara per la Grafiche Amadeo con la lunga trasferta di Ceparana contro il Volley Futura, seconda forza del campionato.