Pallamano, l'Abc Bordighera trionfa nel campionato dipartimentale francese (Foto)

Abc Bordighera imbattuta. Si è concluso con grande successo il campionato dipartimentale francese della pallamano nella zona delle Alpi Marittime, un torneo che ha visto il coinvolgimento di numerose squadre divise in due gironi. Tra queste, l'Athletic Bordighera Club si è distinto per la sua prestazione impeccabile, uscendo vincente e imbattuto da entrambe le fasi della competizione.

L'Abc Bordighera domina la Poule C. "La prima parte del campionato ha visto l'Athletic Bordighera Club inserito nella poule C, dove la squadra ha mostrato il suo valore, terminando la fase da imbattuta" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Le vittorie sono arrivate con un ampio margine confermando la superiorità della squadra rispetto alle avversarie. I ragazzi hanno giocato con grinta e determinazione rispondendo positivamente a ogni sfida".

Seconda parte più complessa ma l'Abc Bordighera è riuscita a ottenere ottimi risultati anche nella poule pre-eccellenza. "Dopo la pausa natalizia, il campionato è ripreso con la seconda fase, dove la squadra è stata inserita nella poule pre-eccellenza. In questa fase, l'Athletic Bordighera Club ha affrontato squadre per loro sconosciute ma ciò non ha impedito alla squadra di ottenere ottimi risultati" - dice l'Abc Bordighera - "Con cinque partite combattute, spesso con il punteggio sfavorevole, la capacità di saper gestire i momenti difficili si è rivelata fondamentale. I giusti time-out, la lucidità tattica e la determinazione hanno permesso alla squadra di ribaltare situazioni difficili e portare a casa vittorie importanti".

"In occasione della conclusione della stagione sportiva 2024-2025, desideriamo esprimere un sentito e sincero riconoscimento allo staff tecnico per il lavoro straordinario svolto" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Grazie alla loro dedizione, competenza e passione, la nostra squadra ha ottenuto risultati eccezionali, conquistando la vittoria in tutte le partite di campionato e trionfando anche nel Challenge Chapelain. Le coach Stefania Conte e Patrizia Bastianelli, insieme al fondamentale supporto dell'ex giocatore Luciano Martin, hanno dato un grande contributo nella formazione e motivazione dei ragazzi. La coach Conte ringrazia anche i ragazzi della squadra Senior, Valerio e Riccardo per l'aiuto ricevuto sia in allenamento che durante le trasferte. Il loro lavoro dietro le quinte, la strategia impeccabile e la capacità di motivare e guidare i nostri atleti sono stati elementi chiave di questo trionfo. Un ringraziamento speciale va a ciascun membro dello staff per aver reso questa stagione una delle più memorabili della nostra storia sportiva. Grazie a loro, si è creato un gruppo coeso e motivato, capace di superare ogni difficoltà. Nonostante alcune defezioni all'inizio della stagione, l'inserimento di nuovi giocatori, anche alla loro prima esperienza con la pallamano, non ha scoraggiato la squadra. Al contrario, la combinazione di esperienza e freschezza ha portato risultati positivi fin dal primo incontro".

"Al di là dei risultati sportivi, il vero punto di forza dell'Athletic Bordighera Club è stato il senso di comunità e lealtà che si è creato tra i ragazzi, i coach e i genitori. I valori di amicizia, sportività e rispetto reciproco sono diventati il fondamento del gruppo, che si è distinto anche per il suo comportamento fuori dal campo" - mette in risalto l'Abc Bordighera - "Si è creato un gruppo forte sia dentro che fuori dal campo. Con la conclusione del campionato, si aprono nuovi orizzonti per l'Athletic Bordighera Club, che parteciperà a vari tornei sia in territorio francese che in Italia. L’obiettivo per la prossima stagione è di continuare a crescere e, possibilmente, affrontare nuovamente il campionato italiano".

"Un motivo di orgoglio per il club è la convocazione di Giacomo Spolverini nella selezione per la squadra del comitato 06. Questa è una grande opportunità per il giovane talento, che dopo un primo screening è stato selezionato per la prossima fase. La sua convocazione è un segno del grande potenziale che il nostro club sta sviluppando. Non ci resta che sperare che anche altri giovani atleti dell'ABC possano essere notati dagli osservatori per la prossima stagione" - dichiara l'Abc Bordighera - "Un ringraziamento speciale va, infine, agli sponsor che hanno sostenuto la squadra durante tutta la stagione: Era Foods e Romolo Amare ristorante. Senza il loro supporto, molti dei successi ottenuti non sarebbero stati possibili. Un sentito ringraziamento, da parte della società ABC, va anche a tutti i genitori per il supporto e l’impegno durante questa stagione. Il vostro sostegno è stato fondamentale per i risultati ottenuti e per la crescita dei ragazzi. Siamo felici del percorso fatto insieme e speriamo di continuare su questa strada anche in futuro".

Le squadre affrontate nella prima fase di campionato sono state: Contes U.C, VSJB Omnisport, A.S. Monaco Handball 2, e A.S. Menton. Nella seconda fase, invece, le squadre incontrate sono state: Pays De Grasse Handball, H.B. Mougins Mouans Sartoux 2, Handball Des Collines, A.S. Cannes-Mandelieu Handball e As Monaco 2.

"Tutta la società, il presidente Rizzi, il consiglio direttivo unito a tutto lo staff al completo, vuole ringraziare singolarmente tutti i nostri giovani atleti con singole menzioni di merito" - afferma l'Abc Bordighera - "I giocatori con esperienza in Abc: Giacomo, il nostro leader in campo, sempre un punto di riferimento; Federico, un veterano che ha portato sempre determinazione, grinta e sostegno ai compagni; Alessandro, esperienza e visione di gioco, sempre al posto giusto, fondamentale sia in attacco che in difesa; Fabio, solido in ogni situazione, ha mostrato grande maturità durante tutta la stagione; Evans, un ritorno in porta molto gradito, ha un grande futuro davanti a sé; Leo, il nostro portiere, alcune parate fondamentali durante tutta la stagione hanno permesso alla squadra di ottenere dei fantastici risultati e Thomas, tanto impegno e voglia di imparare che sicuramente porteranno una grande crescita. I giocatori neofiti e giovani promesse dell'Abc: Filippo, la sua freschezza e voglia di imparare sono state fondamentali; Vincent, un esordiente con tanta passione, pronto a crescere ogni giorno; Ryan, l'ultimo arrivato che in pochi mesi si è impegnato tantissimo per imparare un nuovo sport, già con ottimi risultati; Giuliano, caparbietà e grinta gli hanno permesso di imparare velocemente e migliorare giorno dopo giorno e Fedor che ha mostrato grande coraggio nell'affrontare la sua prima stagione".

"Una nota di merito ai nostri ragazzi va anche perché, in aggiunta al campionato 2024/2025 durante una pausa, il 19 gennaio 2025, hanno partecipato e vinto il Challenge Chapelain, imponendosi in tutti e sei gli incontri disputati, conquistando così la vittoria nel Challenge" - conclude l'Abc Bordighera - "In conclusione, l'Athletic Bordighera Club ha dimostrato ancora una volta di essere una realtà solida e promettente nel panorama della pallamano giovanile. Concludiamo questa stagione con soddisfazione e con la consapevolezza che i migliori successi devono ancora arrivare. Ragazzi, continuate così: le soddisfazioni non mancheranno!".