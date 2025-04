Minibasket, educazione e sport: “Camminare Insieme” fa tappa a Bordighera (Foto e video)

“Camminare Insieme”, iniziativa promossa dal settore minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro, fa tappa a Bordighera.

Il progetto, che per due settimane attraverserà la Liguria coinvolgendo bambini, istruttori, dirigenti e genitori, è nato per valorizzare il minibasket come percorso educativo oltre che sportivo. Dopo la tappa inaugurale genovese svoltasi ieri, oggi "Camminare Insieme" è stata ospitata dalla Rari Nantes Bordighera. "La società ha aderito a un progetto, 'Camminare Insieme', con il quale il settore tecnico del minibasket incontra le società, le va a trovare per una giornata, passa del tempo con istruttori, bambini e genitori e cerca di ricostruire quella cornice educativa che deve esserci intorno all'attività dei bambini" - dice Maurizio Cremonini, responsabile tecnico Minibasket FIP e componente dello staff tecnico nazionale Minibasket.

Un'occasione per una diffusione capillare dei valori fondanti del minibasket, che ha favorito momenti di confronto e crescita all’interno della realtà locale. "Come appassionato di basket e come amministratore sonno estremamente soddisfatto" - commenta il presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti che ha incontrato, presso la palestra Conrieri a Bordighera, Maurizio Cremonini al termine dello stage di aggiornamento svoltosi nel pomeriggio odierno - "E' motivo di grandissimo orgoglio poter ospitare in questo impianto, appena rifatto, il massimo esponente della formazione del minibasket. E' un'occasione di formazione per i nostri coach e i ragazzi".

Le prossime tappe saranno ad Albissola da Come una Volta, a Taggia da Olimpia Taggia e a Imperia dall'Imperia Basket. In parallelo al progetto, si svolgeranno anche due importanti appuntamenti formativi con i corsi per istruttore di minibasket 1° anno, in programma questo fine settimana a Ceriale e il prossimo a Genova Pegli, con il supporto organizzativo di Basket Le Torri e Basket Pegli.