Campionato Interregionale di Motocross, Riccardo Mazzulla di Vallecrosia sul podio (Foto)

Riccardo Mazzulla si riconferma sul podio e, quindi, sul primo scalino della MX1. Il pilota di Vallecrosia ha, infatti, dimostrato, ancora una volta, il suo talento e la sua determinazione nella seconda tappa del Campionato Interregionale di Motocross che ha coinvolto Liguria, Piemonte e Lombardia.

Già noto per le sue precedenti prestazioni, Mazzulla ha affrontato la competizione con grinta, cercando di migliorare costantemente le sue performance, ha saputo distinguersi grazie alla sua tecnica e alla sua passione per lo sport. La sua partecipazione ha, perciò, contribuito a elevare il livello della gara, sottolineando l’importanza di atleti come lui nel panorama del motocross italiano.