A Pian di Poma è tutto pronto per la decima edizione del Festival del Rugby, attesi in città ottocento atleti

Dopo l’antipasto dell’8 e 9 marzo dedicato alla palla ovale femminile e agli Under 14, il Festival del Rugby è pronto per entrare nel vivo e festeggiare i suoi dieci anni sul campo di Pian di Poma. L’appuntamento è per il fine settimana del 5 e 6 aprile, quando a Sanremo arriveranno squadre da tutto il Nord Italia e dalla Francia per la decima edizione di un evento sportivo dal consolidato valore turistico.

In città sono attesi circa ottocento giocatori dagli Under 6 agli Under 12 per un totale di mille presenze che, sommate alle seicento del ‘prequel’ di inizio marzo, fanno un totale di milleseicento arrivi in città all’insegna della palla ovale.

Si parte sabato dalle 12.30 con gli Under 6 e gli Under 12 (premiazioni alle 19), mentre la domenica, a partire dalla mattina, sarà il momento degli Under 8 e degli Under 10 (premiazioni alle 15.30).