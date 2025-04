Sanremo: restyling e gestione del Campo Ippico del Solaro, le proposte dovranno arrivare entro tre mesi

Dovranno presentare le proposte di proposte di project financing entro 90 giorni gli interessati all’affidamento in concessione della riqualificazione e gestione del Campo Ippico del Solaro a Sanremo. Il progetto è propedeutico al successivo avviso pubblico per la concessione dell’impianto sportivo, in scadenza il prossimo 2 luglio, con i relativi lavori di recupero e riqualificazione quantificati in quasi 4 milioni di euro.

Gli interventi principali, suddivisi in lotti, riguardano l’impermeabilizzazione delle tribune e delle coperture, la manutenzione degli infissi, dei box e delle pavimentazioni, il risanamento delle murature, la manutenzione degli infissi, una riorganizzazione di alcuni spazi e del sistema di raccolta delle acque, la sostituzione di alcune staccionate e delle tribune basse da legno ad acciaio, il rifacimento degli impianti elettrici e dell’asfalto, un decespugliamento generale.

Oltre alle alternative progettuali per la riqualificazione e gestione servirà anche un piano economico-finanziario, un piano di sostenibilità territoriale, ambientale e sociale dell’intervento e dell’impatto sociale, la sintesi dei principali termini e condizioni per regolare i rapporti con l’amministrazione.

Gli interessati dovranno presentare a Palazzo Bellevue il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che dovrà comprendere anche la riqualificazione delle aree e dei fabbricati del Campo Ippico comunale. Le proposte potranno anche discostarsi dal progetto in possesso del Comune di Sanremo, purché siano migliorative o di pari qualità.

L’accordo, ovviamente, prevederà la corresponsione di un canone annuo a favore del Comune ed il futuro gestore dovrà garantire un numero annuo di manifestazioni sportive in ambito ippico, sia di rilievo nazionale che internazionale, complessivamente non inferiore a sei. In più dovrà organizzare una o più manifestazioni extra sportive ogni anno e il coinvolgimento delle associazioni e società sportive del territorio, delle scuole e degli enti del terzo settore.

La proposta di project financing dovrà essere inviata, via posta elettronica all’indirizzo Pec comune.sanremo@legalmail.it, entro 90 giorni. La struttura potrà quindi ospitare concorsi di alto livello agonistico, oltre ad offrire a tutti gli appassionati le migliori condizioni per l’insegnamento e la pratica dell’equitazione. Il progetto è firmato dall’arch. Giulia Bernardinello.