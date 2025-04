Taggia: l'opposizione attacca “La strada lungo argine interrotta da mesi per i lavori di messa in sicurezza non sarà ripristinata"

“La strada lungo argine, che collegava la Valle Argentina con la Darsena di Arma, interrotta da mesi per i lavori di messa in sicurezza, non sarà ripristinata. Non esiste nessun progetto o bozza di progetto. Le parole del Sindaco Conio, che invece annunciano l’opera come realizzabile e imminente, risultano assolutamente ingannevoli e fuorvianti”. Sono le parole di Giuseppe Federico, Consigliere comunale del gruppo ‘Progettiamo il futuro’ di Taggia’

“Già in Consiglio comunale – prosegue - ci avevano sorpreso le sue affermazioni, in merito ad una ipotesi di viabilità alternativa verso la Darsena di Arma di Taggia che, secondo quanto da lui affermato ‘si sta progettando e si realizzerà’. La mozione presentata in Consiglio comunale, in cui chiedevamo l’intervento dell’Amministrazione per ripristinare la strada di collegamento, era stata respinta dal Sindaco, dal consigliere regionale Chiara Cerri e da tutta la maggioranza, in quanto, a detta loro, ormai superata dalla presenza di ‘bozze progettuali in variante al progetto regionale’. Dai documenti che abbiamo ricevuto, la realtà che emerge è molto diversa. Le affermazioni del Sindaco e le decisioni della maggioranza si fondano unicamente su un sopralluogo fatto a febbraio, una chiacchierata, ed una mail con allegata una planimetria”.

“Un’amministrazione che, costretta dal nostro intervento, dall’emergenza e dalle critiche pubbliche, prova a rimescolare un po' le carte. Ma va ricordato a tutti, che il Sindaco, quando ne aveva l’opportunità, non ha mai fatto nulla per ovviare alla definitiva interruzione della viabilità carrabile verso la Darsena. Se ne è dimenticato nelle numerose conferenze di servizi preparatorie al progetto regionale e non dice niente nella relazione finale inviata in Regione il 14 aprile 2021. Quattro anni in cui la Giunta comunale poteva intervenire direttamente, anche senza la Regione, per progettare e finanziare un’opera così importante, e non lo ha fatto”.

“Questa è l’ennesima dimostrazione – termina Federico - di mancanza di visione e di inefficacia ad intercettare in tempo le criticità. Dal sopralluogo sembrerebbe poi emergere un altro problema, che speriamo possa essere risolto: l’abbattimento del vecchio ponte ciclabile sull’Argentina, in attesa del nuovo ponte, non sarà sostituito da nessuna passerella di collegamento tra le due sponde”.