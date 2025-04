Sanremo, il Prof. Vittorio Coletti ai Martedì Letterari l’8 aprile

Martedì 8 aprile ore 16.30 nell’ambito dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi, il prof. Vittorio Coletti, premio “Semeria” alla Carriera, presenta l’opera” Figure della crisi due” (Il Canneto editore). Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Figure della Crisi due.

Figure della crisi 2 affronta i problemi istituzionali e i drammi privati che caratterizzano due ruoli chiave della società moderna. Attraverso una narrazione che intreccia saggio e fiction, il libro esplora il mondo della giustizia e quello dell'istruzione universitaria, coniugando radicali mutamenti collettivi e crisi personali. Una pm, travolta dalle ansie familiari, misura sulla propria pelle la sua distanza dal giustizialismo crescente delle Procure e dal protagonismo mediatico di certi colleghi; un professore in pensione cerca di capire le ragioni del suo misterioso tentativo di suicidio riflettendo sul crollo della cultura umanistica e dello stile intellettuale in cui si è sempre riconosciuto.

La narrazione alterna prospettive e linguaggi, passando dalla prima alla terza persona, da una scrittura tesa e dolente a un più leggera ed ironica, proponendo esperienze umane al tempo stesso singolari e paradigmatiche.

Il volume continua il percorso narrativo e saggistico iniziato con Figure della crisi 1, i cui protagonisti ( un prete e un politico) si affacciano anche in questo a suggerire possibili risposte a domande rimaste in sospeso in quello.

Vittorio Coletti è ordinario di Storia della lingua italiana nell'Università di Genova; ha pubblicato, tra l'altro: Il linguaggio letterario (Zanichelli, Bologna, 1978); Momenti del linguaggio poetico novecentesco (Il Melangolo, Genova 1978); Parole dal pulpito (Marietti, Casale 1983); Italiano nel tempo (Librex, MIlano 1987); Italiano d'autore (Marietti, Genova 1989). Con Einaudi ha invece pubblicato Storia dell'italiano letterario («Piccola Biblioteca Einaudi» 1993, 2000) e Da Monteverdi a Puccini (ultima edizione 2017).

Il 15 aprile ore 16.30 nel teatro dell’Opera nell’ambito del ciclo “La Cultura della legalità” il Comandante Alfa presenta:” Liberate gli ostaggi. L’esordio del Gis. L’assalto al supercarcere di Trani” (Longanesi). Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.