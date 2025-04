Burger King sbarca a Sanremo: nuova apertura e opportunità di lavoro

Grandi novità per gli amanti del fast food: Burger King sbarca a Sanremo! La celebre catena di hamburger ha annunciato l'apertura di un nuovo ristorante nel cuore della città, pronto a deliziare i palati di grandi e piccini con i suoi iconici Whopper, le croccanti patatine e gli irresistibili milkshake.

Un'opportunità di lavoro da non perdere - In vista dell’apertura Burger King è alla ricerca di personale per diverse posizioni:

Addetti alla cucina

Responsabili di turno

Giornata di reclutamento: la tua occasione per entrare nel team:

Se sei interessato a far parte della squadra di Burger King, non perdere l'occasione di partecipare alla giornata di reclutamento che si terrà mercoledì 9 aprile alle 9:30 presso l'Hotel Best Western in Via Matteotti, 3 a Sanremo.

Questa è un'ottima opportunità per incontrare il team di Burger King, scoprire le posizioni lavorative richieste e sostenere subito un colloquio. Nel caso tu sia interessato, porta il tuo curriculum o invialo a ru@selfburger.it.