"Uniti nelle differenze", due scuole primarie e i Lions di Ventimiglia piantano l'albero delle diversità (Foto e video)

Un 'albero delle diversità' viene piantato nel cortile della scuola primaria di via Roma. Così oltre 300 bambini di due plessi scolastici di Ventimiglia celebrano, insieme al Lions Club Ventimiglia, la Festa degli alberi e la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo.

Le classi della scuola primaria di via Roma e quelle di via Veneto si sono, infatti, ritrovate, questa mattina, insieme ai docenti, ai genitori, ai rappresentanti del Lions Club Ventimiglia e all'assessore Milena Raco per piantumare un susino nel cortile dell'istituto di via Roma. "E' l'albero delle diversità. Grazie al percorso didattico che stiamo portando avanti le diversità sono le nostre specialità. Siamo convinti che porteremo alla luce quelli che sono i progetti per far emergere queste diversità" - fa sapere l'assessore Milena Raco - "Abbiamo dimostrato che, come amministrazione, siamo vicini alle tematiche sociali. Abbiamo, infatti, iniziato diversi progetti come 'Abilità al plurale' e dimostreremo, appunto, che cosa è possibile fare, che tutti siamo uguali e che nessuno è diverso. Le diversità ci aiuteranno a dimostrare le nostre potenzialità. Un ringraziamento va ai Lions che sono sempre presenti con iniziative sociali che lasciano il segno e alle scuole per aver partecipato".

Un albero donato, per l'occasione, dal Lions Club Ventimiglia. "Siamo qua come club, come tutti gli anni, per celebrare con i giovani la Festa degli alberi che quest'anno coincide con la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo" - dice Mauro Giordano, presidente del Lions Club Ventimiglia - "E' un albero che crescerà insieme ai bambini, i quali dovranno prendersene cura, innaffiandolo e poi raccogliendo i frutti che farà. Oggi abbiamo portato una manciata di susine per far capire ai ragazzi cosa produrrà il nostro albero".

Un'iniziativa che ha riunito le classi della primaria di due plessi scolastici. "E' la conclusione di un percorso di un progetto messo in atto insieme i due plessi che si chiama 'L'arcobaleno e i colori dei bambini'. L'arcobaleno vuole, infatti, rappresentare l'unità nella diversità e delle differenze" - afferma il professore delle 'Biancheri' Pierfrancesco Musacchio, collaboratore vicario della dirigente scolastica - "E' una giornata speciale, ricordiamo la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo e la ricchezza che ognuno di noi e ogni bambino porta a questa unità, uniti nelle differenze. Ringraziamo i Lions, il presidente del club ma in particolar modo Liria Aprosio, delegata alle scuole per i Lions, che si spende tantissimo per noi ed è sempre sul pezzo. Un grande grazie va, inoltre, alle fiduciarie dei nostri plessi, Rosanna Porcheddu e Stefania Palladino senza le quali non potremo fare niente e all'assessore Milena Raco sempre attenta alle esigenze delle scuole".

Un'occasione per sensibilizzare i giovani sulla tutela dell'ambiente e sull'inclusività. "Quest'anno la Festa degli alberi, che tutti gli anni, dal 1898, viene festeggiata il 21 novembre o il 21 marzo, ricorre insieme alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. Quest'anno abbiamo deciso insieme al corpo docenti di piantare l'albero del susino visto che i frutti maturano da giugno a settembre, quindi, i ragazzi poi potranno usufruire di questi frutti" - sottolinea Liria Aprosio del Lions Club Ventimiglia - "La festa degli alberi è molto sentita nelle scuole perché diffonde rispetto e amore per la natura. La pianta del susino sarà molto bella perché i frutti sono colorati. Tra l'altro con i frutti si possono fare tantissime cose come la marmellata, i succhi di frutti, i liquori e le crostate. Dal 1992 si consiglia, inoltre, ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni bambino nato per favorire la tutela dell'ambiente e del nostro territorio. Oggi ricorre anche la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo che è stata istituita dall'Onu, per sensibilizzare le famiglie e tutti i cittadini su queste tematiche. Il colore che è stato scelto per questa giornata è il blu per cui anche noi abbiamo cercato di indossare qualcosa di blu, un fiocco o una casacca. Ringrazio la dirigente scolastica, Amalia Catena Fresta, che si è sempre dimostrata molto attenta su tutti i progetti che abbiamo presentato nella scuola. Ringrazio le fiduciarie del plesso".