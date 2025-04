Cani e gatti seppelliti con i padroni, a Pescara c'è il via libera

(Adnkronos) - Cani e gatti potranno essere sepolti nella stessa tomba dei loro padroni. Il primo via libera arriva oggi, 1 aprile, dal Comune di Pescara.

"Il Consiglio comunale, recependo le indicazioni della legge regionale 48 del 2023, ha approvato oggi la modifica del Regolamento cimiteriale per ciò che riguarda le disposizioni in materia di tumulazione degli animali d'affezione. Un provvedimento di grande civiltà, sensibilità, che risponde ad una richiesta sempre più sentita da parte dei cittadini", afferma l coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D’Incecco, primo firmatario della legge regionale, e Maria Luigia Montopolino, capogruppo Lega al Comune di Pescara, fra i fautori del progetto di legge regionale.

"Gli animali domestici - sottolinea D’Incecco - sono parte integrante di moltissime famiglie non solo per compagnia, ma come supporto emotivo o funzionale. Svolgono un ruolo fondamentale nella quotidianità. Per questo la sepoltura congiunta, ovviamente in una teca separata, nei cimiteri comunali, è un servizio che la Regione doveva assicurare. Spero che anche altri Comuni recepiscano la norma, adeguando i loro regolamenti cimiteriali, così come ha fatto quello di Pescara. Gli animali domestici - sottolinea Montopolino - sono membri a tutti gli effetti della famiglia, compagni di vita insostituibili. Consentire la loro sepoltura accanto ai padroni è un segno di rispetto nei confronti di questo legame unico. Attraverso il provvedimento approvato oggi si concretizza, fra l'altro, un impegno preso con le associazioni del mondo animale e con tutti coloro che hanno a cuore i nostri amici a quattro zampe. La città di Pescara ancora una volta si dimostra attenta e sensibile”.

“E’ un primo passo verso il riconoscimento dell’importanza degli animali e un modo per ringraziarli dell’amore donato in vita”, sottolinea Norma Di Pentima, responsabile del Dipartimento provinciale Mondo animale della Lega. “Questo provvedimento - fa presente - prevede il rispetto di tutte le procedure igienico sanitarie già contemplate dalla legge e permette di celebrare l’amore tra animali e uomini. La famiglia non è composta solo da umani, ma anche da amici a quattro zampe che, nel corso della vita, hanno condiviso legami forti e significativi. Legami che, in questa maniera, potranno proseguire anche dopo la morte”.