Weekend amaro per la NLP Sanremo: sconfitte in tutte le categorie, ma spazio per le giovani e occhi puntati sul finale di stagione

Weekend decisamente amaro per la società NLP di Sanremo che ha visto scendere in campo tre delle proprie squadre iscritte ai campionati FIPAV. La notizia di giornata è stato il doppio impegno per le ragazze dell'Under 13 che, dovendo recuperare il secondo turno, sono scese in campo sia venerdì che sabato scorsi. Doppio 0-3 per le contro l'Imperia Volley in casa e ad Andora, nonostante il grande impegno messo in campo.

Pesante sconfitta anche per le ragazze della Terza Divisione che, domenica hanno riportato una sconfitta per 3-0 in trasferta, in casa dell'ArmaTaggia. Decisivi sono stati i diversi errori in battuta e in ricezione che hanno influenzato l'andamento del match. Unica nota positiva, l'esordio di tante ragazze della formazione Under 14, che hanno messo da parte tanta esperienza giocando in una categoria superiore a quella a cui erano abituate.

Si ferma a quattro anche la striscia di vittorie della Controcorrente NLP in Serie D che perde in casa contro la Sabazia Pallavolo per 3-1. Una partita difficilissima contro le seconde in classifica che hanno fatto della difesa e del contrattacco la loro arma principale. Per le matuziane ora si prospetta un finale di campionato di fuoco con le ultime due partite fondamentali per determinare la classifica, contro Pegli ed Albenga.

A chiudere il fine settimana un risultato negativo anche per la formazione Under 12 Fisiomed che, domenica ha perso 3-0 contro la Energy Mazzucchelli.