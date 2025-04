Per il Sanremo Rugby un doppio appuntamento con la palla ovale al femminile a Parma

Domenica alla Cittadella del Rugby di Parma per le ragazze Under 14, 16 e 18 del Sanremo Rugby per un doppio appuntamento all’insegna della palla ovale al femminile. Insieme alla matuziane anche due Under 14 e una Under 16 dei Reds.

Al mattino il torneo insieme a una trentina di squadre da tutta Italia mentre, al pomeriggio, le leonesse biancazzurre hanno assistito al match Italia-Irlanda del Sei Nazioni Femminile. Alcune da bordo campo, come raccattapalle.

“Abbiamo giocato decisamente bene al cospetto di una trentina di squadre alcune delle quali di livello superiore - commenta il tecnico Franco Parini - alcune ragazze del Cogoleto hanno giocato insieme a noi e hanno subito trovato un buon feeling. Le ragazze erano molto motivate, tanto che alcune sono volute rientrare in campo anche dopo un infortunio. Tutte si sono impegnate, hanno placcato, sono andate in meta, si sono sostenute. Torniamo a Sanremo con la voglia di continuare a impegnarci e a imparare”.