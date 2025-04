Pallapugno, il presidente federale costa e il vice Scajola incontrano le società liguri: "Ascolto e condivisione con le squadre" (foto)

Si è svolta oggi, su iniziativa del vicepresidente nazionale della Federazione e assessore regionale Marco Scajola, una riunione per fare il punto in vista dell'inizio della stagione 2025 di pallapugno.

L'incontro, tenutosi presso la sede Sport e Salute di Imperia, ha visto la presenza del presidente nazionale onorevole Enrico Costa e dei rappresentanti di tutte le squadre liguri, dalla serie C2 alla A passando per il femminile.

"Una bella occasione per confrontarci e ascoltare opinioni, necessità, proposte di chi è realmente sul campo stagione dopo stagione - spiega il presidente Enrico Costa -. Stiamo lavorando per promuovere la pallapugno e renderla anche veicolo di attrazione turistica. Sono contento di aver preso parte a questa riunione insieme all'amico Scajola, con il quale abbiamo già collaborato in passato sul tema pallapugno e ora lo facciamo, in maniera operativa, nell'ambito della federazione".

"La pallapugno è storia e tradizione, è una parte importante della Liguria di ponente ed è giusto lavorare tutti insieme per valorizzarla con entusiasmo e voglia di fare - dichiara il vicepresidente Marco Scajola -. L'ampia partecipazione ottenuta dimostra quanto questo sentimento sia comune. Dobbiamo rendere la pallapugno uno sport sempre più attrattivo per i giovani e dare continuità all'ottimo lavoro svolto in questi anni dal presidente Enrico Costa, che ringrazio per aver accolto il mio invito, e da tutto il Consiglio nazionale. Ascolto e condivisione sono stati i protagonisti della riunione odierna e lo saranno in tutto il mio operato per questa bellissima disciplina. Sono convinto che vivremo una grandissima stagione, con la ciliegina sulla torta della Coppa Italia itinerante tra Andora e Imperia pronta a radunare centinaia di appassionati".