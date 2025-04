Arriva 'Benvenuta primavera': una nuova e grandiosa iniziativa dello Judo Club Ventimiglia

Allo Judo Club Ventimiglia si dà il benvenuto alla primavera con una grande iniziativa. Infatti, tutti i bambini e le bambine dai 5 ai 12 anni, desiderosi di provare lo Sport del Judo, potranno frequentare gratis i corsi nei mesi di aprile, maggio e giugno. Lo Judo Club Ventimiglia presenta 'Benvenuta primavera', un nuovo grandioso progetto sportivo, sociale ed educativo, offrendo a tutti i bambini e le bambine, nati dal 2013 al 2020, la possibilità di fare Judo gratuitamente nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Lo Judo Club Ventimiglia propone quest'iniziativa con il massimo entusiasmo, in linea con la propria filosofia sull’importanza di acquisire sani e corretti stili di vita fin dalla giovane età. E dando la possibilità ai bambini di intraprendere un nuovo percorso sportivo in un ambiente sano, sereno, familiare e con istruttori altamente qualificati. Sottolineando, inoltre, la mission dello Judo Club Ventimiglia da sempre al servizio dei giovani e delle famiglie ventimigliesi. Lo staff tecnico, con la consueta competenza, è pronto ad accogliere i giovani e ad aiutarli a crescere bene dal punto di vista psicologico, motorio, emotivo e relazionale, dimostrando che il judo è un ottimo strumento educativo, di inclusione e trasmettitore dei valori di cittadinanza, attiva e responsabile.

“Allo Judo Club Ventimiglia – confermano dal sodalizio frontaliero - crediamo fermamente nei valori formativi dello Sport e dello Judo in particolare. Grazie al judo trasmettiamo importanti valori e principi educativi, primo tra tutti il rispetto, e aiutiamo le famiglie a far crescere i loro figli stringendo con esse importanti alleanze educative che offrono anche un supporto al percorso di miglioramento del rendimento scolastico”. Durerà dal 1 aprile al 23 giugno.

La frequenza ai corsi è completamente gratuita per il trimestre aprile-giugno 2025. Occorre versare il contributo per l’iscrizione, il tesseramento alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e la copertura assicurativa con validità fino al 31 dicembre prossimo. Per i bambini di età superiore ai 6 anni è necessario presentare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità (durata annuale). Le famiglie interessate potranno iscrivere i propri bambini/e direttamente presso lo Judo Club Ventimiglia a partire dal 1 aprile.