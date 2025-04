Ventimiglia: quattro giorni di stage-lavoro al Museo Civico per gli alunni del Liceo Statale 'Angelico Aprosio'

Anche quest'anno è proseguita la stretta collaborazione fra il Liceo Statale 'Angelico Aprosio' di Ventimiglia e il Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', siglata con un'apposita convenzione tra le due istituzioni. Nei giorni scorsi ha preso avvio il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 2025 con gli alunni della classe terza L della sezione classico, che presso la struttura museale ventimigliese hanno preso parte durante la scorsa settimana a quattro giorni di stage-lavoro.

"I ragazzi, condotti dai professori Francesco Minazzo e Donatella Lauria, coordinati da Fabio Piuma e Luca Storino del MAR, divisi in quattro gruppi, hanno progettato e realizzato materiale informativo e divulgativo, anche con il supporto delle moderne tecnologie.

In particolare sono state preparate quattro proiezioni multimediali dedicate a personaggi realmente vissuti nel municipium di Albintimilium in epoca imperiale, testimoniati da altrettante epigrafi esposte nella Sala III del lapidario del MAR. I ragazzi hanno realizzato dei video in cui la domina Apronia Marcella, la fanciulla Maia Paterna, il duoviro Quinto Mantio Placido e il governatore Marco Emilio Basso, attraverso interviste o rievocazioni, hanno parlato in prima persona delineando, grazie alle informazione giunte fino a noi, la propria esistenza nella città romana di Albintimilium".