Week end positivo per il VolleyTeam ArmaTaggia (foto)

Con una vittoria per 3-1 in serie D le ragazze del Vtat Corradini Home allungano definitivamente dalla zona play-out incorniciando una stagione in crescendo. Dopo la vittoria contro la prima della classe arriva il successo casalingo contro il Volare Pegli diretta concorrente in classifica. Primo set tiratissimo concluso ai vantaggi per le ospiti per 30/32. Consapevoli di poter fare meglio il Vtat entra in campo determinato e conquista i set successivi per 25/14 - 25/22 - 25/23. Con questa vittoria le ragazze di Luca Ferrari e Pietro Ravoncoli si portano al 7° posto con 27 punti ormai sicure di non affrontare i play-out. Un obiettivo stagionale raggiunto con determinazione da parte di tutte le ragazze e dello staff tecnico, quando mancano due giornate al termine della stagione.

Doppia vittoria casalinga delle ragazze guidate da Fabrizia Fontanesi e Licia Reggiani con l’aiuto di Lorenzo Gallina che sabato conquistano la vittoria per 3-2 contro la prima in classifica, il Nova Volley, con il risultato di 3-2 e domenica bissano il successo contro il fanalino di coda della Nuova Lega Pallavolo Sanremo con il risultato di 3-0. Con questi due successi il VolleyTeam ArmaTaggia si trova al terzo posto a un punto dalla seconda.

Sconfitta interna per l’under 14 nel campionato CSI per le ragazze di Sabrina Maragliano contro il Golfo di Diana.