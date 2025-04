Arti Marziali: lo Tsukuri Judo Ventimiglia allo stage nazionale CSEN di Chianciano nell'ultimo weekend (foto)

Il 28, 29 e 30 Marzo nella bellissima cittadina toscana di Chianciano si è svolto uno degli stage più importanti in italia, organizzato dall’Eps CSEN che ha visto protagonisti sulla materassina nomi eccelsi del judo come Odette Giuffrida campionessa del mondo in carica e plurimedagliata ai giochi olimpici, europei, mondiali , Francesco Bruiere unico italiano a trionfare alla Tokyo cup , Argento mondiale e plurimedagliato in varie competizioni nazionali e internazionali ,attuale commissario tecnico della nazionale femminile, i quali hanno mostrato programmi di lavoro tecnico agonistico. Oltre a questi ospiti d'onore il corpo docenti formato dal maestro Nicola Ripandelli , Ubaldo Volpi , Stefano Proietti tutti e tre pluri medagliati ai vertici mondiali nella competizioni di Kata , Stefano Pressello più volte ai vertici mondiali nel judo veterani e nel Brazilian jujitsu, per il judo self defence Marco Andolfi, Avelliano Bettolini, il nostro Cristian Di Franco che si è occupato anche del Judo preagonisti con lavori basati su un judo pedagogico per l'apprendimento dei fondamentali .

Il club ventimigliese capitanato dai tecnici Di Franco , Biamonti, Catassi, Morsia, Alessandro insieme agli atleti ponentini hanno potuto usufruire della conoscenza dei grandi docenti per arricchire il proprio bagaglio teorico e tecnico così da poter dare sempre il meglio ai giovani judoka della famiglia tsukuri. Il Di Franco vice coordinatore nazionale del settore Judo incarico che lo mette in una posizione di rilievo e di grande responsabilità su campo nazionale e orgoglioso di questo grande evento che grazie al coordinatore nazionale il maestro Franco Penna e il responsabile organizzativo Roberto Fortunati si riesce sempre a creare eventi di grande livello con numeri esorbitanti come in questo caso più di 750 Partecipanti

“Negli anni ho avuto parecchie porte chiuse in faccia, spesso mi sono trovato in mezzo a vicissitudini politiche che nulla hanno a che fare con lo sport e inutili guerre di quartiere dettate dal senso di conservazione contrarie al principio del judo, mi sono domandato se ne valeva la pena continuare il mio percorso come modesto atleta e come giovane tecnico, spesso mettendo anche in secondo piano affetti e carriera lavorativa, ma la voglia di crescere e imparare era più grande di qualunque ostacolo si presentasse. Oltre al gruppo che si stava formando con i miei luogotenenti Catassi , Morsia,Biamonti , così siamo sempre andati avanti senza ripensamenti. Negli anni abbiamo creato buoni rapporti a livello nazionale e internazionale seguendo maestri in tutta Europa, siamo riusciti ad ottenere buoni risultati sportivi ma soprattutto abbiamo creato una grande famiglia fondata su grandi valori e sani principi coinvolgendo tutte le fasce d’età. A oggi Tsukuri Si adopera nell’aiutare le istituzioni scolastiche private con corsi anti bullismo puntando sui valori del judo, apre la porta a tutti mettendosi a piena disposizione per aiutarli con lo sport. Un duro lavoro svolto sempre con umiltà e grande amore per gli altri che negli anni ha dato i suoi frutti. Veniteci a trovare saremo felici di avervi nella nostra famiglia” – conclude il tecnico.