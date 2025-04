Tre ori, due argenti e tre bronzi per i Canottieri Sanremo a Genova alla prima regata regionale

3 ori, due argenti e tre bronzi per la Canottieri Sanremo alla prima regata regionale aperta svoltasi a Genova Pra. Oro e qualificazione per l'Interregionale Nord Italia di Gavirate per Lorenzo Dalla Libera nel singolo under 17 maschile. Sempre nel singolo under 17 ma femminile argento per Elena Sofia Cioni anch'essa qualificata per Gavirate. Gli altri due ori sono stati conquistati dai Master over 50 dal doppio di Luca Puttilli ed Alessio Bosco e dal quattro di coppia con gli stessi Puttilli e Bosco affiancati da Michele Loffredo e Mauro Conio, quest'ultimo argento anche in singolo. I Bronzi sono stati conquistati dal 4 di coppia under 17 di Jose Rosapinta, Alessandro Scajola, Alessandro Dalla Libera ed Alessio Crespi, dal singolo under 19 di Diego Consonni e dal singolo 7:20 allievi C di Gabriele Pandolfi. Completano i risultati matuziani il quarto posto del quattro di coppia under 19 misto LNI Savona con i sanremesi Consonni e L. Dalla Libera, il quarto posto nel 7:20 cadetti di Davide Rosso ed i piazzamenti di Alessandro Greco e Sebastian Vajack in singolo 7:20 e di Elena Cioni in due senza misto con LNI Savona.