Arma di Taggia, l'Asd Tennis Tavolo Ventimiglia vince il campionato regionale di serie D3 (Foto)

L'Asd Tennis Tavolo Ventimiglia vince il campionato regionale di serie D3 ad Arma di Taggia. Una vittoria storica per la società nata quest'estate da un'idea di Angelo Groccia, presidente e allenatore, e Lorenzo Cortese, vicepresidente e allenatore, per promuovere questo sport a Ventimiglia, assente in città da ben dieci anni, e dare la possibilità a tutti di praticarlo.

L'Asd TT Ventimiglia ha partecipato al campionato con due squadre ma è quella, nel girone b, composta da Angelo Groccia, allenatore e presidente, Lorenzo Cortese, allenatore, e Giovanni Cortese, dirigente, che nella giornata di ieri si è aggiudicata la vittoria. "E' una vittoria storica per noi, contraddistinta dalla passione per questo sport e dalla profonda amicizia che lega i vari componenti della squadra" - commenta il presidente Angelo Groccia - "Dopo dieci anni che questo sport mancava a Ventimiglia, quest'estate abbiamo aperto la società ed è una bella soddisfazione essere riusciti a vincere il campionato con le partite finali. Un ringraziamento va a tutti i membri della società per l'impegno, e, in particolare, alla squadra del girone a, composta da Marta, Manuel, Valerio e Fabio, tutti neo debuttanti, che ha conquistato due vittorie importanti con la stessa squadra di Bordighera".

L'Asd Tennis Tavolo Ventimiglia è una giovane società che, grazie all'impegno e alle capacità tecniche degli allenatori Angelo Groccia e Lorenzo Cortese, è riuscita a raggiungere, in poco tempo, un prestigioso risultato. "L'Asd TT Ventimiglia ha sempre le porte aperte per prove gratuite rivolte a tutti, dai bambini agli adulti, senza limiti di età con la possibilità di giocare a livello amatoriale o a livello agonistico, partecipando ad allenamenti di gruppo o individuali e a tornei singolari e campionati a squadre. Inoltre, organizzeremo stage, da ora fino a quest'estate a cui tutti sono invitati a provare. Chi fosse interessato può contattare il +39 351 285 2177" - fa sapere il presidente Angelo Groccia - "Abbiamo una sede presso la palestra ex Gil, grazie alla collaborazione della responsabile Manuela Pievi e del Comune. Un ringraziamento speciale va all'Amministrazione comunale e, in particolare, all'assessore allo Sport Serena Calcopietro che ha creduto in noi e in questo progetto".