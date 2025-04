Calcio a 5 serie C, l'Airole torna alle final four regionali dopo sette anni

Prosegue l'ottima stagione dell'Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Dopo la prima storica vittoria del Girone A del Ponente i biancoverdi hanno infatti superato il Legino in gara singola per 7-0 nei quarti di finale staccando così il pass per le final four regionali finora disputate una sola volta sette anni fa con il terzo posto finale.

Di fronte al pubblico amico del PalaRoja le viverne hanno messo subito la gara in discesa andando in rete dopo pochi secondi con Filippo Caramello Canzone, autore poi di una cinquina e vero e proprio man of the match della serata. Un dominio netto quello dei padroni di casa che solo gli interventi prodigiosi del portiere ospite sono riusciti in parte ad arginare. Le ulteriori reti di Lorenzo Comi e Christian Biancheri, impreziosite dal clean sheet di Mario Rositano autore di grandi parate, hanno infatti fissato il risultato finale sul 7-0 con l'Airole che ora dovrà affrontare in semifinale il Genova Futsal Club, un impegno che presenterà match di andata e ritorno con la prima gara nel capoluogo regionale sabato prossimo ed il ritorno al PalaRoja nel weekend delle Palme.

Un altro storico risultato che a fine partita è stato salutato con grande gioia dal Presidente Stefano Ricci: "Siamo davvero felici di tornare a disputare le final four regionali e cercheremo di farci trovare pronti nonostante qualche infortunio e gli impegni lavorativi di alcuni nostri giocatori. Complimenti al coach Fiorenzo Favaloro, al Dirigente Accompagnatore Francesco Luppino ed a tutti i ragazzi per questo nuovo straordinario traguardo con la speranza di poter fare ancora meglio del risultato ottenuto nel 2018."