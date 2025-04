Giubileo delle forze armate, di polizia e di sicurezza: processione da Sant'Agostino alla Cattedrale di Ventimiglia (Foto)

Un momento di riflessione, di pellegrinaggio e di preghiera per esprimere gratitudine nei confronti dell'impegno quotidiano delle forze armate, di polizia, di sicurezza e delle associazioni d’Arma nel garantire pace, libertà e sicurezza nella comunità è stato organizzato ieri dalla parrocchia di Sant'Agostino a Ventimiglia in occasione del Giubileo.

In tanti, dopo la benedizione dei pellegrini, hanno preso parte a piedi alla processione partita da Sant'Agostino e giunta nella città alta attraversando via Cavour, il ponte sul Roya e piazza del Borgo. Nella Cattedrale di Ventimiglia si è, poi, tenuta la celebrazione dell'Eucaristia presieduta, per l'occasione dal vescovo diocesano, Monsignor Antonio Suetta.

Il canto liturgico della messa è stato curato dalla corale della locale associazione dell'Arma dei Carabinieri: il coro ANC Ventimigliese. Alla fine della funzione religiosa il presidente dell'associazione ANC sez Fois di Ventimiglia Ernesto Fresca Fantoni ha consegnato al vescovo Suetta il gagliardetto, simbolo dell'associazione nazionale carabinieri sez Fois di Ventimiglia, mentre a don Ferruccio Bortolotto la tessera di socio di apparenza alla stessa associazione e un diploma di riconoscimento dell'associazione nazionale carabinieri di Roma.