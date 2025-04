Calcio. Serie D, una generosa Sanremese cede immeritatamente al Derthona: è 0-1 al "Comunale" (Foto)

SANREMESE-DERTHONA 0-1 (7' rig. Mencagli)

SANREMESE: Maffi, Bregliano, Larotonda, Gagliardi, D'Antoni, Di Fino, Raggio, Jebbar, Andreis, Gulli, Rimondo. A Disp. Terrazzino, Vitale, Cesari, Toma, Lohmatov, Grancara, Burlandi, Pinotti, Manno. All. Correale.

DERTHONA: Cizza, Saidi, Procopio, Disegni, Carli, Mariani, Tocila, Gilli, Arcidiacono, Mencagli, Nani. A disp. Bruno, Screpis, Taverna, Bonicco, Patti, Buonora, Perez, Robotti, Colucci. All. Turi.

ARBITRO: Tuderti di Reggio Emilia.

E' una Sanremese che esce con una sconfitta totalmente immeritata dal "Comunale" dove il Derthona si impone per 1-0. I matuziani hanno giocato in attacco praticamente tutto il match, creando tantissime occasioni e sprecando parecchio, ma trovando spesso sulla loro strada un super Cizza. Una grave disattenzione al 7' ha portato al fallo da rigore di Raggio subìto e trasformato da Mencagli che di fatto ha deciso il match. Ma pesa anche la decisione del direttore di gara a inizio ripresa che non concede un penalty ai padroni di casa per un fallo di mano in area piccola.

LA CRONACA DELLA PARTITA

4' è partito forte il Derthona, occupando stabilmente la metà campo matuziana in queste prime battute

6' la prima volta che la Sanremese si affaccia nell'area ospite, Gulli prova una conclusione velenosa ma imprecisa

7' Derthona in vantaggio: non scatta il fuorigioco su Mencagli, che entra in area, sterza e viene atterrato da Raggio: dal dischetto è lo stesso Mencagli a spiazzare Maffi

12' corner di Gagliardi direttamente in porta, Cizza smanaccia sopra la traversa. Sull'altro angolo, D'Antoni anticipa di testa il suo marcatore ma non inquadra lo specchio

15' super occasione matuziana: cross di Rimondo, D'Antoni di testa impegna Cizza, Jebbar si avventa sulla palla e in qualche modo serve D'Antoni che a botta sicura viene murato dalla difesa

20' giallo a Larotonda che arriva in netto ritardo su Tocila

21' un minuto dopo, stessa azione, Gulli in ritardo su Carli e giallo anche per il 33 biancazzurro

22' contropiede matuziano con Gulli che porta palla per 25 metri, serve Jebbar che conclude, la ribattuta finisce nuovamente su Gulli, che cerca l'incrocio senza successo

23' destro pericoloso di Mariani di poco a lato, ma Maffi era sulla traiettoria

26' miracolo di Cizza su una punizione perfetta di Gagliardi

31' ammonito Mariani che su una rimessa per la Sanremese allontana il pallone dal punto di battuta

35' giallo anche a Mencagli per fallo in attacco. Gara nervosa ma per ora non cattiva

36' un tirocross di Andreis al termine di un'azione insistita dei padroni di casa scheggia la parte superiore della traversa con Cizza che sarebbe stato battuto

43' altra traversa, questa volta la colpisce Gagliardi direttamente da punizione, più centrata come posizione rispetto a quella prima del miracolo di Cizza

Finisce senza recupero il primo tempo

47' vibranti proteste per un fallo di mano di Disegni nell'area piccola su una conclusione di Andreis dopo che lo stesso matuziano si era fatto parare poco prima da Cizza un colpo di testa ravvicinato su cross di Larotonda. Ma per l'arbitro non è rigore

58' Manno per Jebbar: primo cambio per Scalise

66' Manno costruisce una palla d'oro per Andreis a cui manca solo la fortuna per spingerla in rete. Palla deviata dal suo marcatore in corner

68' Buonora per Disegni nel Derthona

71' Saidi ammonito. Cesari prende il posto di Rimondo

72' ancora Gagliardi su punizione, respinge Cizza

73' la difesa matuziana si dimentica di Tocila che però spreca tutto da posizione defilata

74' Nani atterra Andreis che aveva tagliato dietro e stava per entrare in area dal lato destro, giallo per il giocatore del Derthona e altra punizione dal limite

75' colpo di testa di Bregliano deviato in corner

79' Pinotti e Lohmatov per Larotonda e Di Fino

87' Robotti per Mariani che prima di uscire si era fatto pizzicare in offside davanti a Maffi

90' sei minuti di recupero

92' l'asse Manno-Gulli produce solo l'ennesimo corner

Finisce qui, squadre lunghe e stanche nel finale, dove succede poco. Sconfitta immeritata della Sanremese che ci ha provato per tutta la partita ma paga l'episodio di disattenzione difensiva col rigore all'inizio del match