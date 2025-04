Calcio. Sanremese-Derthona 0-1, Correale "tante occasioni ma ci è mancato il gol. Sta tutto lì" (Video)

La Sanremese mastica amaro dopo lo 0-1 incassato dal Derthona, al netto di una prestazione che avrebbe meritato sicuramente il pari, se non addirittura qualcosa di più.

Mister Correale, in panchina al posto dello squalificato Scalise, sa che le occasioni create sono state tante. Non se la sente di dare per certo il rigore non assegnato dall'arbitro a inizio ripresa ai matuziani, perchè non aveva ancora rivisto le immagini: era un penalty davvero solare.

Ma la consapevolezza che il gioco c'è tornerà utile già dagli allenamenti di martedi per preparare al meglio la sfida con il Chisola di domenica prossima.