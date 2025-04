Calcio, Prima Categoria. Finisce pari il big match con la Baia Alassio, Ospedaletti sempre a meno 3 dalla vetta

Finisce in parità il big match della 26ª giornata del campionato di Prima Categoria. Gara di categoria superiore tra due squadre che lottano al vertice della classifica e che, fino all’ultimo secondo, hanno combattuto per portare a casa i tre punti.

La prima occasione del match arriva dopo pochi minuti ed è per gli ospiti, ma Zito conclude fuori di poco. Al 22’ l’Ospedaletti trova il vantaggio con la firma del solito Schillaci che indovina l’angolino con un preciso diagonale e non lascia scampo a Pampararo. L’Alassio non si dà per vinto e si riversa in avanti alla ricerca del pari, trovando però sulla propria strada un ottimo Bazzoli che neutralizza la conclusione di Hamati, poi Barison non concretizza la ribattuta. All’intervallo si va negli spogliatoi sull’1-0 per gli orange.

Nella ripresa parte forte l’Alassio e, al 58’, le vespe trovano la rete del pari con il tiro di Barison che trova la deviazione decisiva di Cordì. Gara molto tirata, pesano i tre punti in palio. Ancora protagonista Bazzoli che si produce in un’ottima uscita su Paltrinieri, per poi farsi trovare pronto anche sulle conclusioni di Sacco e Hamati. In pieno recupero la grande occasione per l’Ospedaletti, ma il tiro di Schillaci si infrange sul palo.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce il pareggio che mantiene invariato il distacco tra la capolista Baia Alassio a quota 56 punti e l’Ospedaletti, ora al secondo posto a 53, a parimerito con il Camporosso.

“Una bella partita, intensa, tosta, loro sono una bella squadra come noi - commenta mister Fabio Luccisano - nel primo tempo siamo andati in vantaggio e poi abbiamo avuto due occasioni per il raddoppio. Loro sono stati bravi a trovare il pareggio, peccato per quel palo preso a tempo scaduto con la palla che corre lungo la linea. Questione di centimetri. Anche oggi abbiamo avuto la dimostrazione di un gruppo forte, non era facile giocarcela così contro l’Alassio. Adesso ci aspettano ancora quattro finali. Siamo sempre lì a giocarcela, è un campionato molto equilibrato. I ragazzi anche oggi sono stati bravi, è importante uscire con un pareggio da un campo così difficile”.

Baia Alassio - Ospedaletti 1-1

Marcatori: 22’ Schillaci, 58’ Cordì (aut)

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì, 3 Cianci, 4 Russo, 5 Ambesi, 6 Saih, 7 El Kamli, 8 Zito (46’ 15 Siberie (85’ 19 Colucci)), 9 Barbagallo (67’ 14 Sartori), 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Sambito, 13 Bacciarelli, 16 Manno, 17 Materazzi, 18 Mema, 20 Bucarelli

Allenatore: Fabio Luccisano

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Vinci, 3 Combi, 4 Damonte (74’ 16 Odasso), 5 Gasco (87’ 18 Secco), 6 Aicardi, 7 Hamati, 8 Paltrinieri, 9 Mehmetaj (10’ 19 Tomao), 10 Sacco, 11 Barison (72’ 15 Michero)

A disposizione: 12 Molinaro, 13 Sufali, 14 Negroni, 17 Cannizzaro, 20 Fumagalli

Allenatore: Enrico Sardo

Arbitro: Sig. Alessandro Di Maria (Chiavari)

Ammoniti: Cordì, Russo, Siberie, Schillaci, Sacco, Hamati, Barison