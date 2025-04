BVC Sanremo chiude la stagione con una sconfitta, ma con orgoglio e giovani in crescita

Il Bvc Sanremo E.On., già virtualmente retrocesso in DR2, ha chiuso la regular-season con la sconfitta sul parquet del forte Tigullio Santa Margherita. Il team matuziano, ancora una volta largamente incompleto, ha comunque onorato l’impegno, giocando per tutti i 40 minuti una buona pallacanestro.

Il commento del coach Emanuele Favari: “L’amarezza per l’esito del campionato è tanta. A inizio stagione avevamo allestito un roster, sicuramente competitivo in chiave playoff, ma per diversi motivi, infortuni, salute, lavoro, non siamo mai riusciti a schierarlo. Di positivo c’è che abbiamo lanciato tanti giovani, che hanno sempre ben figurato in un campionato impegnativo come la DR1”.

Tigullio Santa Margherita - Bvc Sanremo E.On. 88-59 (17-15, 27-13, 22-16, 22-15)

Tigullio S.Margherita: Fattori 16, Fermino 2, Zolezzi 21, Mariani 2, Gnocchi 21, Orsi, Vexina 14, Borselli 2, Wintour 2, Altemani 2, Mangione 3, Husam 3. Coach: F. Husam.

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 15, Deda 19, Franceschini 4, Lychahin 6, Lupi 3, Avila De Carvalho 7, Tacconi Daniele 2, Chumburidze 3. Coach: E. Favari.