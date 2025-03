Sanremo: l'assessore regionale al turismo Luca Lombardi premia i protagonisti dell'Abate Gran Galà del Golf

L'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha premiato in serata i protagonisti dell'Abate Gran Galà del Golf che si è svolto in questi giorni a Sanremo.

"Si è trattato di un evento che anche quest’anno ha saputo coniugare tradizione, innovazione e turismo. Grazie all’intuizione di Donato Di Ponziano e all’iniziativa del campo pratica allestito in piazza Colombo nel cuore di Sanremo, tantissime persone si sono avvicinate a uno sport che da elitario sta diventando sempre più popolare. È stata una manifestazione che ha rafforzato la nostra vocazione turistica e sportiva, valorizzando la Riviera dei Fiori e dimostrando quanto lo sport sia volano di sviluppo e attrattività per la Liguria", ha dichiarato Lombardi.