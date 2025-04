Ventimiglia: nuovo appuntamento domani all'Unitrè per il corso di Geopolitica e Globalizzazione del professor Memmo

Si svolgono a Ventimiglia in via Sottoconvento, come da calendario annunciato, le lezioni previste per l’anno accademico 2024/2025 su Geopolitica e Globalizzazione tenute dal prof. Giancarlo Memmo.

Le lezioni trovano molto interesse da parte degli allievi e degli uditori che si stanno appassionando alle tematiche proposte soprattutto per la loro cogente attualità. Dopo un excursus sul concetto di sovranismo riferito alla nostra Costituzione, con focus sui tentativi giuridici di 'manomissione' della Carta, gli allievi hanno chiesto esplicitamente di focalizzare l’attenzione sugli aspetti finali della seconda guerra mondiale che hanno determinato gli odierni equilibri geopolitici, anche se attualmente sono in via di transizione.

Per questo il docente, riallineando la programmazione, proporrà un prezioso e 'dissacrante' documento di Oliver Stone, il regista statunitense plurivincitore di oscar e riconoscimenti internazionali, estratto dall’opera dal titolo 'USA, La storia mai raccontata', il terzo episodio dei documentari, dal titolo 'The Bomb', che narra con doviziosa puntualità, i fatti che portarono all’inutile bombardamento nucleare di Hiroshima e Nagasaki nell’agosto del 1945, al termine del secondo conflitto mondiale.

Purtroppo i tempi odierni ci fanno pensare che queste tragedie, siano molto più attuali di quanto credevamo, è infatti ad esempio di questi giorni la notizia della pubblicazione del tutorial del 'kit di sopravvivenza' di Hadja Lahbib, la commissaria europea per la Gestione delle Crisi.

Al termine del documentario, verrà lasciato lo spazio per le riflessioni e la discussione degli allievi, le lezioni proseguiranno a partire dal prossimo incontro con la consueta programmazione.