CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 30 marzo 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- BIANCANEVE – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Marc Webb - con Gal Gadot, Rachel Zegler, Andrew Burnap, Ansu Kabia, Colin Michael Carmichael – Avventura/Drammatico/Family – “Adattamento live action della fiaba Biancaneve e i sette nani. La giovane Biancaneve, principessa di un regno lontano, è perseguitata dalla matrigna cattiva, la perfida Regina ossessionata dalla bellezza e dalla giovinezza. Fin da piccola Biancaneve dimostra di essere di una bellezza rara, più la giovinetta cresce, più la Regina la vede come una minaccia, che un giorno potrebbe spodestarla dal trono di ‘più bella del reame’. Quando arriva il giorno in cui la bellezza di Biancaneve sorpassa quella della sua matrigna, la perfida Regina decide che è venuto il momento di prendere drastici provvedimenti per eliminare per sempre la sua figliastra. Per fortuna Biancaneve troverà alleati insospettabili nel bosco e nelle creature che vi abitano...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- E POI SI VEDE – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Giocanni Calvaruso, Giovanni Calvaruso - con Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Paride Benassai, Domenico Centamore - Commedia – “La commedia racconta la storia di tre giovani sui trent'anni, che come migliaia in Italia, sono alla ricerca del ‘posto fisso’, un lavoro dignitoso che gli dia la possibilità di vivere e costruirsi una famiglia senza pesare addosso ai genitori. Una tematica importante che i fratelli Sansone portano sul grande schermo in maniera divertente ma allo stesso tempo sfruttando la commedia per illustrare il tema sociale che piaga il nostro paese...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- LE ASSAGGIATRICI – ore 15.45 - 18.30 - 21.00 – di Silvio Soldini - con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Nicolo Pasetti, Marco Boriero - Drammatico – “Rosa Sauer, insieme ad altre sei donne, viene costretta per anni a sedere a tavola per assaggiare il cibo destinato ad Adolf Hitler con lo scopo di verificare che non sia avvelenato. Tra le sette donne, che ogni giorno potrebbero perdere la vita, si intrecciano rapporti che implicano sia la solidarietà che il possibile tradimento...”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL BAMBINO DI CRISTALLO – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Jon Gunn - con Zachary Levi, Meghann Fahy, Jacob Laval, Patricia Heaton, Drew Powell - Drammatico – “Austin, soprannominato Ace Man, ha 13 anni e all'attivo già 27 fratture: è affetto da osteogenesi imperfetta, una malattia genetica che fa sì che le sue ossa particolarmente fragili si spezzino per un nonnulla. Austin ha anche una forma di autismo che lo rende logorroico e ipercinetico, un vulcano incontenibile di emozioni che la sua famiglia - composta dal padre Scott, la madre Teresa (a sua volta affetta da osteogenesi imperfetta) e il fratello minore Logan (che invece non ha nessuna patologia genetica) - fatica a gestire. La storia di Il bambino di cristallo inizia durante la notte in cui ‘si è rotto proprio tutto’: e questa frase non si riferisce allo scheletro fragile di Austin ma al padre Scott che, completamente ubriaco, ha schiantato l'auto contro un albero, con i due figli a bordo, rivelando che ad essere fatti ‘di cristallo’ in famiglia non erano solo Teresa e Austin...”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MUORI DI LEI – ore 15.30 - 19.30 – di Stefano Sardo - con Riccardo Scamarcio, Mariela Garriga, Maria Chiara Giannetta, Paolo Pierobon - Drammatico – “Il dramma è ambientato durante il lockdown per la pandemia di COVID-19 occorsa nel 2020. Luca (Scamarcio) è un professore di filosofia che vive a Roma con sua moglie Sara (Giannetta). Luca insegna in un liceo e la sua vita è pervasa da qualche frustrazione: non tanto da causare una crisi, ma abbastanza per prepararne il terreno. Quando esplode la pandemia, Luca si vede costretto a rimanere a casa durante il lockdown, mentre sua moglie Sara, che è un medico, è in prima linea in ospedale, lavorando turni impossibili per tenere fronte a un virus che sta uccidendo milioni di persone. Mentre Luca, come il resto del mondo rimane fermo, chiuso in casa, ad aspettare che questa bufera faccia il suo corso, si sente solo, annoiato, frustrato, e volge la sua attenzione sulla nuova vicina di casa, Amanda (Garriga). Presto Luca cede al desiderio e viene coinvolto in una storia piena di passione, una passione incontrollata che si trasforma in qualcosa di pericoloso che getterà la sua vita nel caos, cambiando il corso del suo futuro....”

Voto della critica: **

- FOLLEMENTE – ore 17.30 - 21.30 – di Paolo Genovese - con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi - Commedia – “Romeo è tenero e romantico, Valium folle e paranoico, Eros arrapato e sensuale, il Professore razionale e giudicante. No, non sono esseri umani, ma personalità che abitano la mente di Piero, insegnante di Storia e Filosofia recentemente divorziato e con una figlia piccola, intenzionato a rimettersi in gioco con le donne ma ancora scottato dalle delusioni del passato. Giulietta è romantica e sognatrice, Trilli istintiva e sexy, Alfa ideologica e disciplinata e Scheggia irrazionale e istintiva. E anche loro non sono persone reali, ma parti della personalità di Lara, la giovane donna single reduce dalla relazione infelice con un uomo sposato che vorrebbe un partner affidabile che l'aspetti sotto casa, e invece tende a cadere nella trappola di amori senza futuro. Lara e Piero si incontrano per il loro primo appuntamento, si piacciono ma non osano confessarlo (nemmeno a se stessi), incartandosi su ogni dettaglio, impegnati ad ascoltare le voci interiori delle loro rispettive personalità. Riusciranno a zittire quel chiacchiericcio incessante e a trovare la strada verso una relazione finalmente appagante?...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- OPUS - VENERA LA TUA STELLA – ore 15.15 - 17.15 - 21.15 – di Mark Anthony Green - con Ayo Edebiri, John Malkovich, Juliette Lewis, Murray Bartlett, Amber Midthunder – Horror/Drammatico – “Alfred Moretti è una leggenda. Le sue canzoni hanno ispirato generazioni, la sua musica è un fenomeno globale e la sua vita - sospesa tra realtà, mito e gossip ben orchestrati - incuriosisce e anima appassionati in ogni angolo del mondo, soprattutto da quando si è ritirato dalle scene. Ora, dopo oltre 30 anni di silenzio, Moretti annuncia che uscirà un suo nuovo album. Per promuoverlo, invita in un ranch isolato un gruppo molto selezionato di giornalisti, critici ed esperti di musica. Per Ariel, giovane redattrice di belle speranze, è l'occasione che stava aspettando da sempre. Ma nella vita, come nell'arte, nulla è mai come sembra e sarà presto chiaro a tutti gli invitati che non c'è culto più pericoloso di quello della celebrità...”

Voto della critica: ***

- THE MONKEY – ore 19.15 – di Oz Perkins - con Theo James, Tatiana Maslany, Christian Convery, Colin O'Brien (II), Elijah Wood - Horror – “In soffitta c'è una scimmietta giocattolo un po' misteriosa. Apparteneva al papà dei gemelli Hal e Bill che, da bambini, la ritrovano e ne azionano il meccanismo ruotando la chiave nella schiena. È l'inizio di una serie di morti orribili che distrugge la loro famiglia. Passano 25 anni e il giocattolo maledetto riappare. Ecco una nuova scia di sangue che costringe i due fratelli, ormai separati, a fare i conti con il loro oscuro passato...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- I DUE VOLTI DEL CRIMINE – ore 15.30 - 21.15 – di Barry Levinson - con Robert De Niro, Debra Messing, Kathrine Narducci, Belmont Cameli, Bob Glouberman - Drammatico – “La vicenda si svolge nella New York degli anni '50 e segue la rivalità tra due boss della malavita organizzata: Vito Genovese e Frank Costello. I due erano un tempo legati da amicizia ma la rivalità e l'ascesa al potere li portano a essere nemici. Vito, amico d'infanzia di Lucky Luciano, dopo aver aiutato quest'ultimo nella Guerra castellammarese diventa capo della famiglia Luciano che in seguito verrà ribattezzata ‘Genovese’ dall'FBI. Anche Costello è stato amico e ‘socio d'affari’ di Luciano, ma l'attrito tra Vito e Frank scoppia al culmine dopo che Vito ordina l'assassinio (fallito) di Frank nel 1957 quando Genovese vuole consolidare il suo potere diventando il ‘capo di tutti i capi’ della Mafia...”

Voto della critica: ***

- U.S. PALMESE – ore 18.30 – di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Max Mazzotta - Commedia – “Milano. Etienne Morville è un calciatore francese tra i più forti al mondo ma ha un pessimo carattere. In campo si nota più per le risse che le giocate con i suoi numeri 'alla Houdini', fuori dal campo invece si mette spesso nei guai. Dopo essere diventato bersaglio social dopo aver offeso una tiktoker e accusato di 'body shaming', viene messo fuori squadra. La sua popolarità è ai minimi termini e il suo agente non sa più che fare. Da Palmi, un comune in provincia di Reggio Calabria, arriva intanto una folle proposta. Don Vincenzo, un geniale agricoltore in pensione, organizza una raccolta fondi per ingaggiarlo e risollevare così le sorti della squadra locale, l'U.S. Palmese, cercando di coinvolgere i 18.000 abitanti. Morville così arriva sul posto per rilanciare la sua immagine e fa i conti con una realtà completamente diversa rispetto a quella a cui è abituato. All'inizio è come smarrito e gioca male. Poi inizia gradualmente ad ambientarsi e la sua presenza diventa determinante per il rilancio della squadra...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- MR. MORFINA – ore 15.45 - 18.30 - 21.00 – di Dan Berk, Robert Olsen - con Ray Nicholson, Amber Midthunder, Jack Quaid, Matt Walsh, Jacob Batalon – Azione/Commedia/Thriller – “Nate è un uomo comune, ha un lavoro in banca, ma convive con una patologia genetica unica: non sente dolore per via di una sindrome congenita realmente esistente. Quando la ragazza dei suoi sogni viene rapita, questa peculiarità diventa la sua arma più potente tanto da trasformarlo in un supereroe che farà di tutto per salvarla...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL CASO BELLE STEINER – ore 15.45 - 17.45 – di Benoît Jacquot - con Guillaume Canet, Charlotte Gainsbourg, Kamel Laadaili, Pauline Nyrls - Thriller – “Pierre e Cléa sono una coppia che non ha figli. Ospitano in casa loro Belle, la figlia di un'amica di lei che frequenta il liceo dove lui insegna matematica. Un mattino la ragazza viene trovata strangolata. L'omicidio è avvenuto mentre in casa c'era solo Pierre e i sospetti iniziano ad addensarsi su di lui che però riesce ad autodifendersi riuscendo anche a mantenere un buon autocontrollo...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL NIBBIO – ore 18.00 – di Alessandro Tonda - con Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco, Anna Ferzetti, Lorenzo Pozzan, Davy Eduard King - Drammatico – “4 febbraio 2005. Nicola Calipari, alto dirigente del SISMI, sta partendo per una vacanza con la moglie e i due figli, quando viene richiamato a Roma perché la giornalista de Il Manifesto Giuliana Sgrena è stata rapita a Baghdad, al suo ritorno da una visita ad un campo profughi, da quello che si scoprirà essere un commando sunnita. Per 28 giorni Calipari, soprannominato ‘il Nibbio’, dovrà fare la spola fra l'Iraq presidiato dall'esercito statunitense e la dirigenza dei Servizi Segreti nel tentativo di ottenere la liberazione di Sgrena. Il ricordo dell'uccisione del giornalista Enzo Baldoni, avvenuta sempre in Iraq l'anno precedente, è ancora fresco e doloroso, e Calipari farà di tutto per assicurarsi che quella storia non si ripeta, cercando di trattare il rientro di Sgrena senza commettere errori e unendo le forze con il direttore di Il Manifesto, il compagno di Sgrena e alcune alte cariche istituzionali. Ma il destino, e l'incompetenza di certi uomini, non saranno altrettanto attenti e rispettosi nei suoi confronti...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it