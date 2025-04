Taggia: al via i lavori di riqualificazione di via Mazzini nel tratto tra piazza Spinola e piazza Garibaldi

Prenderanno il via mercoledì i lavori di riqualificazione di via Mazzini, nel tratto compreso tra piazza Spinola e piazza Garibaldi. L’opera, dal costo totale di 350mila euro, di cui 315mila finanziati dal Fondo Strategico di Regione Liguria, per la rigenerazione urbana, e i restati 35mila finanziati con fondi comunali, avrà l’obiettivo di rendere sempre più bella una delle arterie principali del centro abitato di Taggia.

“Nello specifico – interviene l’assessore ai Lavori Pubblici Espedito Longobardi – si interverrà sulla pavimentazione e sui marciapiedi. Verrà realizzato un nuovo arredo urbano, e una nuova illuminazione pubblica, in linea con la più recente riqualificazione di piazza Garibaldi. Sono inoltre previste nuove alberature. Queste saranno messe a dimora a settembre, periodo idoneo dal punto di vista climatico".

Il sindaco di Taggia Mario Conio aggiunge: “Si tratta di un intervento che la nostra comunità attendeva da tempo. Il cantiere, al fine di limitare il più possibile gli eventuali disagi, di cui ci scusiamo in anticipo, verrà portato avanti in più fasi. Il primo tratto interessato dai lavori sarà quello prospiciente l’istituto bancario BPER, si proseguirà poi verso piazza Garibaldi. In ogni caso, sarà sempre garantito l’accesso alle attività pubbliche". Il termine dei lavori, per tutto il tratto interessato, è previsto entro la fine dell’anno.