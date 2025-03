Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 30 marzo 2025, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 30 MARZO

SANREMO



8.00. Abate Gran Galà del Golf al Circolo Golf degli Ulivi (più info)



9.00. Escursione da Coldirodi al Monte Carparo (giro ad anello). Accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9 davanti alla ex-stazione ferroviaria oppure a Coldirodi davanti alla chiesa parrocchiale alle ore 9.30 (più info)



10.00-20.00. Tappa del tour ‘Food Village di Coop’: assaggi gratuiti di prodotti Coop e prodotti locali, oltre a lezioni di cucina, degustazioni di vini e visite guidate gratuite su prenotazione. Truck e gazebo. Attività gratuite ma lezioni di cucina, degustazioni di vino e le visite culturali vanno prenotate in anticipo. Corso Salvo D’Acquisto (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



21.00. ‘November’: spettacolo teatrale con Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Simone Colombari, Nico Di Crescenzo, Brian Boccuni, Teatro dell’Opera del Casinò (acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

10.00. ‘Sol&Vento- Energia di Primavera 2025’ (24ª edizione), Festival Internazionale di Aquilonismo: aquiloni giganti, statici e acrobatici, prove gratuite di sport d'acqua, battesimo della sella, trekking urbano, muro di arrampicata, sfilata con i cani, laboratori, musica e balli, mostre fotografiche, giochi di una volta, gonfiabili e simulatore, spettacoli, prodotti tipici e artigianali. Borgo Marina (il programma)



17.15. ‘Io sono quello che sento - le parole di Giorgio Gaber’: reading teatrale con Silvia Villa e Claudio Vecchio per la regia di Silvia Villa. Teatro dell'Attrito, via B. Bossi, info e prenotazioni su wathsapp o sms al numero 329 4955513



VALLECROSIA

17.00. Per la 19ª edizione rassegna concertistica ‘Primavera in Musica’, concerto del 'Duo Vintage' formato da Marcella Pettazzie e Loredana Cardona (arpa e flauto). Sala Natta del Comune, ingresso libero

BORDIGHERA

9.00-18.00. Fiera delle Anime: bancarelle, animazione e postazioni con street food di qualità per una festa dedicata a tutta la famiglia + fattoria didattica + figuranti con antichi mestieri + animazione dei Musici e gli Sbandieratori del Sestiere Auriveu di Ventimiglia alle 11.00, alle 16.00 e alle 17.30. Spianata del Capo e aree limitrofe



9.30-14.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’: escursione E-Bike in strada con percorso Bordighera - Dolceacqua - Apricale - Baiardo – Bordighera. Evento a cura di Discover Riviera. Ritrovo e partenza dall’Ufficio IAT di via Vittorio Emanuele 172, info, prenotazioni e prezzi: +39 393 2477637



16.30-19.30. Ultimo giorno della Mostra di Cesare Fenech ‘Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 30 marzo (più info)



17.00-19.00. ‘Teconolgia – Un rapporto ormai indissolubile’: mostra fotografica di Giovanni Colla. Sede dell’UCD, via del Mercato 8, fino al 3 aprile



OSPEDALETTI



12.00. ‘È tempo di… Carciofi’: Sagra del Carciofo in Corso Regina Margherita di fronte all’hotel Petit Royal. Il menù: tartare di carne con carciofi crudi + Penne con salsa di carciofi + Fritto di calamari e carciofi + Crema al caffe + vino locale (25 euro)



TAGGIA ARMA



9.00-13.00. Corso di formazione/informazione dal titolo ‘Autismo: che fare’ tenuto dal Professor Simone Stabilini, docente dell'università Cattolica di Milano. Teatro parrocchiale di Arma, partecipazione gratuita previa registrazione a: formazione@angsaimperia.it (locandina)



CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d’Inchiostro’, presentazione libro ‘Il Discorso Perfetto’ di Laura Suardi. Modera Giorgio Durante, già docente del Liceo Vieusseux di Imperia. Letture e intermezzi musicali a cura dell’Associazione San Giorgio con il duo Matteo Scatti e Linda Terrizzano, violino violoncello. Castello dei Clavesana, ingresso libero



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in piazza Mauro e piazza Garibaldi

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



16.00. Concerto di flauti a cura del gruppo ‘Flautonauti’ per sostenere la raccolta firma Fai ‘I luoghi cuore’. Chiostro degli Agostiniani

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella (ultimo giorno)

FRANCIA

BEAUSOLEIL

11.00. A1 Padel Tour (finali): 1 partite. Tennis Padel Club di Beausoleil (più info)

CANNES

10.30. ‘Cuisine cannoise en fête’, Cannes celebra la sua gastronomia locale: per una settimana i ristoratori e professionisti del settore alimentare, produttori, agricoltori e artigiani propongono l’autentica e tradizionale cucina di Cannes, fino al 12 aprile (i dettagli a questo link)



MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: ultimo giorno dell’esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3

15.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto d’organo. Cathédrale de Monaco (più info)



18.00. Printemps des Arts de Monte-Carlo (41ª edizione): concerto con musiche di Ravel in collaborazione con l'Orchestra Filarminica di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



10.00-19.00. Salon ID Week-End 2025 (ultimo giorno): salone informativo con stand su Cultura & Patrimonio, Tempo libero, Sport, Gastronomia, Turismo sostenibile, Alloggio, Benessere, City break, Villaggio italiano, Food truck. Place Masséna, ingresso gratuito (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate