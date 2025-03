Usa, si dimette alto dirigente Fda: "Da Kennedy Jr disinformazione e bugie"

(Adnkronos) -

Terremoto negli Stati Uniti ai vertici del Dipartimento della Food and Drug Administration (Fda) dal quale dipendono le valutazioni su efficacia e sicurezza dei vaccini, oltre che delle terapie e dei prodotti biologici. Peter Marks, l'alto funzionario che ha guidato il Center for Biologics Evaluation and Research per anni, dal 2016, secondo quanto riportano i media Usa è stato costretto a dimettersi. A dare la notizia delle dimissioni forzate di Marks è stato per primo il 'Wall Street Journal'. Un addio che fa rumore per le parole usate da Marks nella lettera di dimissioni che chiamano in causa direttamente il segretario della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr, accusato di volere "disinformazione e bugie".

Secondo la lettera di dimissioni, riportata da diversi organi di stampa Usa, il capo del dipartimento della Fda ha scritto alla commissaria facente funzione dell'ente regolatorio, Sara Brenner, che minare la fiducia nei vaccini è "irresponsabile, dannoso per la salute pubblica e un chiaro pericolo per la salute, la sicurezza e la protezione della nazione". "È diventato chiaro - ha scritto in un altro passaggio - che il segretario non desidera verità e trasparenza, ma piuttosto una conferma subordinata delle sue informazioni errate e delle sue bugie".

A Marks, sempre da quanto riportano i media Usa, è stata data la possibilità di dimettersi o di essere licenziato. Le sue dimissioni hanno effetto dal 5 aprile. In una email, un funzionario del Dipartimento che fa capo a Kennedy Jr ha scritto alla 'Cnn': "Se Peter Marks non vuole sostenere il ripristino della scienza al suo standard aureo e promuovere una trasparenza radicale, allora non c'è posto per lui alla Fda sotto la forte leadership del segretario Kennedy". Marks ha affermato di andarsene con il "cuore pesante" e di essere preoccupato per la crescente epidemia di morbillo in Texas. "Ci ricorda cosa succede quando la fiducia nella scienza consolidata che sta alla base della salute pubblica e del benessere viene minata", ha scritto in un passaggio riportato della sua lettera.