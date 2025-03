Ventimiglia, imprenditori e professionisti: il Capitolo “BNI Corsaro Nero” festeggia il secondo compleanno (Foto e video)

Convegno, spettacolo dell'Oasi Angeli di Pace e apericena. Grande festa, ieri sera, al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia per il secondo compleanno del Capitolo Bni Corsaro Nero. All'evento erano presenti anche il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il primo cittadino di Dolceacqua Fulvio Gazzola.

Un'occasione per parlare e mostrare i risultati raggiunti dal gruppo di imprenditori e professionisti negli ultimi 12 mesi. Bni, Business Network International è l’organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo a livello mondiale che nella Provincia di Imperia conta ormai 279 membri in 9 capitoli. "Lo scopo di Bni Corsaro Nero è creare connessioni di valore tra imprenditori e professionisti che lavorano fianco a fianco per sviluppare il tessuto imprenditoriale e promuovere progetti di cooperazione tra le diverse realtà e gli innumerevoli soggetti del nostro territorio" - fa sapere il presidente Margherita Mariella - "In quest’ultimo anno molte iniziative sono state realizzate e la coordinazione tra i membri ha raggiunto 2.057 one-to-one, 2.059 referenze e generato business di 7.080.028 euro. Con l’entusiasmo di quando abbiamo iniziato questa avventura celebriamo il nostro compleanno, nella certezza di avere davanti a noi un futuro di soddisfazioni e conferme continuando ad operare con professionalità e competenza".

Nel corso della serata sono stati presentati i core value e i 34 membri di Bni Corsaro Nero: Alessandro Bellomi ('A Rent', noleggio auto medio e lungo termine); Alessandro D’Ambrosio ('Fondazione Iolanda Ferrara', hospice e casa di riposo); Alessandro Goso ('Farmacia Goso', produzione prodotti omeopatici e cosmetici); Alessandro Zanini ('Fitnesslab', palestra e personal trainiing); Andrea Lauro ('Lauro Srl', produzione e posa di infissi e serramenti); Antonella Luciani ('Private community', manager di community imprenditoriali); Antonio Patané (impianti elettrici, domotica e allarmi); Antonio Ruffo ('Immogeo', compravendita e affitto immobili); Barbara Vernazza ('The New Auconta', commercialista); Celine Haond ('Monaco Traduction', agenzia di traduzioni e interpretariato); Claudio Poggi (ingegnere, progettazione e gestione dei lavori edili); Daniele La Greca (geometra); Dario D’Esposito (consulente finanziario di 'Azimut'); don Rito Alvarez (associazione Oasi Angeli di Pace); Elisa Amelia (sicurezza sul lavoro); Elisabetta Marchetti ('Elisabetta Marchetti', abbigliamento uomo-donna); Francesco Fondacaro ('Maison 2f sas', decorazioni d'interni); Fulvio Manuello ('Coffeel-Quality Coffee Experience', torrefazione caffè di qualità); Giancarlo Sciutto ('Sole & Luna', consulenze commerciali ed energetiche); Giulia Biancheri ('Onoranze funebri e servizi funebri'); Giuseppe Carpentieri ('Carpentieri Srl', construction & design); Iole Maria Carminati ('Studio Carminati', consulente del lavoro); Jacopo Barone Moro ('Moro srl', vendita attrezzature idrauliche); Lorenzo Bernabò (amministrazione di condomini); Mabel Riolfo (avvocato diritto civile); Margherita Mariella (architetto); Marzia Baldassarre (avvocato diritto successorio); Maurizio Brogna (calcestruzzi valle Armea); Oscar Martinelli ('U Cavetu', ristorazione); Paolo Fioroni ('Assicurazioni Sanremo 2004' per aziende e privati); Samuel Lorenzi (azienda agricola Ballestra & Lorenzi, prodizione di cactus e succulente); Santo Polimeni ('Polimeni Fance sarl', fabbro); Stefano Dodaro ('Gruppo Gorilla', strategy, web, marketing, social and more); Stefania Virno ('Studio riflessologico vivere liberi dai dolori').

Sono stati, inoltre, raccolti fondi per l’associazione Oasi Angeli, fondata da don Rito Julio Alvarez, che è un’organizzazione di cooperazione internazionale, nata a Sanremo nel 2008 presso la parrocchia S. M. degli Angeli, con lo scopo di promuovere iniziative di educazione e formazione alla pace e all’integrazione fra i popoli, svolgere attività per raccogliere fondi a sostegno dei bambini della Fundacion Oasis de Amor y Paz, sostenere i progetti sul territorio colombiano e coinvolgere volontari per il servizio in Italia e nella missione in Colombia. Per l'occasione alcuni membri si sono esibiti in una cumbia colombiana.

Bni Corsaro Nero, nel corso della serata, ha consegnato un assegno gigante di 500 euro a don Rito Alvarez per la Fundacion Oasis de Amor y Paz, che è un’opera di carità presente nel nord est della Colombia, nel comune di Abrego, dipartimento di Norte de Santander, che si propone come obiettivo principale la formazione e l’educazione alla pace. L’azione concreta svolta dalla fondazione è quella di recuperare bambini braccianti sfruttati nelle piantagioni di coca o arruolati nei gruppi armati illegali a servizio dei narcotrafficanti, per dare loro un futuro diverso, un futuro di pace. Il suo servizio iniziò nel gennaio 2007 con l’accoglienza dei primi 10 ragazzi, oggi i beneficiari sono più di 150 tra bambini, ragazzi, giovani e famiglie provenienti dai territori della coca. La serata è poi proseguita con un apericena sulla terrazza del Forte dell'Annunziata.