Volley: continuano gli open day per tutti i ragazzi e ragazze con la Nlp Sanremo per i bimbi nati dopo il 2019

Anche ad aprile continueranno gli open day (dalle 17 alle 18.30 ogni martedì e giovedì) con la famiglia NLP di Sanremo per tutti i bambini nati dal 2019 in poi. Un modo, oltre che per stare assieme, per divertirsi, passare un pomeriggio in spensieratezza e rafforzare la passione verso la pallavolo, con tanti giochi e attività diverse. Per informazioni si può mandare un Sms al 3388041988.

E' intanto in arrivo un nuovo weekend con diversi impegni per la NLP Sanremo. Si comincia oggi alle 17.30 con il match tra i matuziani e l'Imperia, valido per il campionato Under 13. La NLP under 13 giocherà anche domani, alle 16.30, il recupero della seconda giornata ad Andora. Sempre domani scenderà in campo anche la Serie D, al mercato dei fiori: sfida tra le ragazze della Controcorrente NLP ed il Sabazia. Match molto interessante che vedrà le matuziane di Michela Valenzise e Silvia Cimino puntare la quinta vittoria consecutiva.

Domenica primo match fissato alle 11 al mercato dei fiori, con la Fisiomed NLP che affronterà la Mazzucchelli per il campionato Under 12. Alle 16 il campionato di terza divisione propone la sfida tra l'ArmaTaggia e la Pizzaexpress NLP.