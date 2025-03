RAI Italia, il viaggio di “Linea Azzurri” si conclude a Sanremo con Amanda Embriaco

Il sesto e ultimo appuntamento con “Linea Azzurri”, il programma ideato da Angelo Maietta, dedicato ai campioni dello sport italiano, fa tappa in Riviera: la puntata, che andrà in onda sabato 29 marzo alle 16.30 (orario di New York) su Rai Italia e l’indomani sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay, avrà infatti come ospite l'atleta Amanda Embriaco.

Ogni episodio, della durata di circa quaranta minuti, attraverso interviste esclusive continuerà a offrire un viaggio unico tra memoria e territorio, svelando i luoghi simbolo dell’infanzia e i sapori che hanno segnato i primi passi dei nostri atleti fino ai più importanti traguardi raggiunti. Il racconto diventerà così un omaggio alle radici dei campioni, trasformandoli in autentici testimonial delle loro terre.

Nel corso della puntata, ambientata a Sanremo, Veronica Ursida incontrerà Amanda Embriaco, una stella nascente della paracanoa, un’atleta caparbia, emotiva e appassionata, che ha saputo trasformare una sfida difficile in una nuova opportunità. Dopo un grave incidente nel 2018, Amanda ha trovato nella canoa non solo una via per ricominciare, ma anche una strada per riscoprire la forza e la passione che la definiscono. Dalle prime pagaiate, passione trasmessale dal padre, fino ai Mondiali e alle Paralimpiadi di Parigi 2024, Amanda condividerà il suo percorso facendo scoprire il mondo della paracanoa e tutto ciò che ama di questo sport e della vita. Con la giornalista Lucia Petraroli, inoltre, Veronica Ursida affronterà il tema della Sostenibilità legata allo sport e al territorio ligure.

Dopo le puntate dedicate a Terryana D'onofrio, Giovanni De Gennaro, Silvana Stanco, Ludovico Viberti e Angela Andreoli, tutte disponibili sulla piattaforma di RaiPlay, la seconda stagione di “Linea Azzurri” si conclude con questo speciale incentrato su Amanda Embriaco. Storie di sacrificio, passione e resilienza che rappresentano il meglio dello sport italiano e offrono uno spaccato di umanità e determinazione.