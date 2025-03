Taggia, nel weekend corso di formazione/informazione su "Autismo: che fare"

Angsaimperia ApS (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo), sede provinciale con sede in Taggia in via San Francesco, 203, nell'ambito della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo del 2 aprile organizza nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 marzo, presso il teatro parrocchiale di Arma di Taggia, un corso di formazione/informazione dal titolo "Autismo: che fare" tenuto dal Professor Simone Stabilini docente dell'università Cattolica di Milano

Partecipazione gratuita previa registrazione a : formazione@angsaimperia.it

"Angsaimperia vuole ringraziare BNI il capitolo Valle Argentina per il supporto e il contributo per la realizzazione di molti progetti".